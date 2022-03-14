Son Dakika: AK Parti, MHP'nin isteğini geri çevirmedi! Seçim barajı yüzde 7'ye iniyor, grup kurma tarihe karışıyor

Türk siyasetinde merakla beklenen yeni seçim kanunu teklifi, Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP tarafından hazırlandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, bugün Meclis'te gerçekleştirdikleri basın açıklamasıyla kanun teklifinin detaylarını paylaştı.

"TEKLİFİN İLK MADDESİ SEÇİM BARAJININ 7'YE DÜŞÜRÜLMESİ"

İlk olarak söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, kanunun teklifinin ilk maddesinin seçim barajıyla ilgili olduğunu belirterek, "Teklifin birinci maddesinde ülke seçim barajını 7'ye indirilmesini teklif ediyoruz. İkinci madde ile ittifakın aldığı oy toplamı, ülke barajını geçtiği takdirde seçim bölgelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı ittifaktaki her partinin oy sayısı dikkate alınarak bu maddenin 3. fıkrasına göre yapılır. Bunu öneriyoruz" dedi.

"İL SEÇİM KURULU BAŞKANLARI, BİRİNCİ SINIFA AYRILMIŞ HAKİMLERDEN SEÇİLİR"

Sözlerine devam eden Yazıcı, "Teklifimizin 5. maddesi ile 238 sayılı kanunun 15. maddesinde düzenlenen il seçim kuruluna ilişkin yeni bir düzenleme öneriyoruz. Bu düzenlemeye göre, il seçim kurulu başkan ve üyeleri ile yedek üyelerini birinci sınıfa ayrılmış hakimler arasından kura çekmek suretiyle belirlenmesi için bir düzenleme getiriyoruz. Birinci sınıfa ayrılmış hakim yoksa kıdem esasına göre düzenleme getiriyoruz. Teklifin 6 maddesi ile benzer düzenlemeyi ilçe seçim kurulları için öneriyoruz" diye konuştu.

"ADRESİ GÖZÜKMEYENLER SON KAYITLI YERDE OY KULLANIR"

Seçmenlerin kütükten düşmesinin önüne geçmek istediklerini aktaran Yazıcı, "Teklifin 8. maddesi ile yapılacak seçimlerde yerleşim yeri adresine göre oluşturulan 1 yıl önceki adres için güncelleme işlemi yapılır diyoruz. Teklifin 9. maddesi ile adresi kapanmış olması sebebiyle adres kayıt sisteminde gözükmeyenler en son kayıt olan adresine göre seçmen kayıt edilir diyoruz. Vatandaşın kütükten düşmesini önlemeyi hedefliyoruz" sözlerini kullandı.

"BAŞBAKAN SÖZÜNÜ MADDE METNİNDEN ÇIKARIYORUZ"

AK Partili Hayati Yazıcı, açıklamalarının devamında şunları söyledi: "Teklifin 10. maddesi ile adres kapanması sebebiyle adres kayıt sistemlerinde gözükmeyenler için 'en son seçmen olduğu' ibaresini ekliyoruz. Teklifin 11. maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum düzenlemesi yapıyoruz. Burada 65. maddedeki Başbakan ve Bakanlara ilişkin yasakları, Bakanlara diye düzenliyoruz. Başbakan sözünü madde metninden çıkarıyoruz.

"SEÇİLEN MUHTAR EN GEÇ 1 AYDA MAZBATA ALIR"

Teklifin 12. maddesi ile 2972 sayılı mahalli idareler ile mahalle muhtarlıkları seçimi kanununun 32. maddesine şu fıkrayı öneriyoruz; Seçim soncuna göre, ilk sırada yer alan muhtar adayı seçilme yeterliliğine sahip olduğunu en geç 1 ayda belgelenmesi halinde mazbata verilir, o süreçte getirilmezse 2., 3. ve devam ediyor, bu da muhtar seçimlerinin yanlış uygulama ile yenilenmesi uygulamasını kaldırmayı hedefliyor."

GRUP KURMA TARİHE KARIŞIYOR

Diğer yandan Hayati Yazıcı, yeni kanun teklifiyle birlikte partilerin grup kurma şartının da kaldırıldığını söyledi. Yeni kanun teklifiyle birlikte partiler seçimlere girebilmek için teşkilatlanmalarını ve kongre süreçlerini tamamlamak zorunda olacak.

"DAHA FAZLA PARTİNİN MECLİS'TE OLMASINI HEDEFLİYORUZ"

Yazıcı'dan sonra söz alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise, "Siyasi partiler ve seçimler demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Seçimler millet egemenliğinin görünür yanını ortaya koyan araçlardır. Yönetim yetkisinin kaynağı seçimlerdir. Yöneticiler seçimlerle yönetime gelir. Kanun teklifi ile milletvekili seçim kanunda uygulanan ülke seçim barajı yüzde 7'ye indirilmesi önerilmektedir. Seçim barajında indirim yapılarak daha fazla partinin Meclis'te bulunması, temsilde adaletin güçlendirilmesi önerilmiştir. Siyasi partilerin aldıkları oy sayıları, önce 1'e, sonra 2'ye, sonra 3'e ve çevre milletvekili sayısına ulaşılıncaya kadar bölünecektir. Siyasi parti tercihlerinde seçmen iradesinin başka partilere yansımaması da gözetilmiştir" ifadelerini kullandı.

"İTTİFAKLA MİLLETVEKİLİ ÇIKARMAK MÜMKÜN OLMAYACAK"

Çok merak edilen "İttifakla milletvekili çıkarma" meselesine de değinen MHP'li Yıldız, "Yeni seçim kanunu ile birlikte ittifakla seçime giren ancak kendi bölgesinde yeteri oyu sağlayamayan partilerin milletvekili çıkarması mümkün olmayacaktır" diye konuştu.