AK Parti ve MHP, Meclis İç Tüzük Değişikliklerinde Anlaştı
AK Parti ve MHP meclis iç tüzük değişikliklerinde anlaştı. İki parti iç tüzük için 17 maddelik ortak metin hazırladı.
AK Parti ile MHP Meclis İç Tüzük değişikliği konusunda anlaşmaya vardı.
Üzerinde anlaşılan 17 madde yetkili kurullarında görüşüldükten sonra iki parti yetkilileri yeniden bir araya gelecek.
GRUP BAŞKANVEKİLLERİ BULUŞMUŞTU
AK Parti ve MHP yöneticileri içtüzük değişiklik metnini görüşmek üzere, TBMM'de bir araya gelmişti. TBMM Genel Sekreterlik Toplantı Salonu'ndaki görüşmede, AK Parti adına Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, MHP Grubu adına ise Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak yer aldı.