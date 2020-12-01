Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu demokrasi sorunu haline gelmiştir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu demokrasi sorunu haline gelmiştir

01.12.2020 17:16 | Son Güncelleme: 01.12.2020 17:40

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik, bugün grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Milli Güvenlik sorunudur" diye konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bu ifadeyi kullanan kişi demokrasi sorunudur" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bugün grup toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Türkiye için Milli Güvenlik sorunudur" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.

"KILIÇDAROĞLU BİR DEMOKRASİ SORUNU HALİNE GELMİŞTİR"

Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımız için 'Türkiye için Milli Güvenlik Sorunudur' demiş. Yine Türkiye'nin hak ve menfaatlerine düşman olanların diliyle konuşmuş. Türkiye Cumhurbaşkanı'na karşı bu ifadeyi kullanan kişi bir 'demokrasi sorunu' haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN, TEHDİTLER KARŞISINDA TAVİZSİZ BİR ŞEKİLDE YOLUNA DEVAM ETMEKTEDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin milli güvenliğinin korunması için en kararlı ve güçlü siyasetlere imza atmakta olduğunu belirten Çelik, "Bunun için Türkiye düşmanlarının ortak hedefi haline gelmiştir. Tehditler karşısında Cumhurbaşkanımız tavizsiz bir şekilde yoluna devam etmektedir. Kılıçdaroğlu'nun utanç verici şekilde Cumhurbaşkanımız için 'Türkiye için milli güvenlik sorunudur' dediği gün, yabancı bir yayında 'Türkiye'nin sorunu Cumhurbaşkanının bizzat kendisidir' manşeti atıldı. Milli güvenliğimize düşman olanların hedefi Cumhurbaşkanımızdır" dedi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
'Erdoğan'a rakip olsa hangisine oy verirsin?' anketi! Listedeki 6 isimden ikisi öne çıktı
"Erdoğan'a rakip olsa hangisine oy verirsin?" anketi! Listedeki 6 isimden ikisi öne çıktı
'20 milyon aşı gelecek' diyen Sağlık Bakanı Koca ilk uygulama için tarih verdi
"20 milyon aşı gelecek" diyen Sağlık Bakanı Koca ilk uygulama için tarih verdi

"TÜRKİYE KARŞITLARININ TEZİNİ SAVUNUYOR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu milli güvenliğimiz hakkında fikir öne sürmüyor. Milli güvenlik siyasetimize karşı demokratik eleştiri getirmiyor. Milli güvenliğimize karşı olanların tezlerinin savunuculuğunu yapıyor. Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz konularında Türkiye karşıtlarının tezini savunuyor.

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu demokrasi sorunu haline gelmiştir

Bugün grup konuşmasında kendi milletvekilinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yaptığı hakareti savunmuştur. Türk siyasi tarihi açısından, milli güvenliğimize karşı olanların dilini ve tavrını benimsemek bakımından Kılıçdaroğlu'nun birinci sıraya yerleştiği açıktır.

KILIÇDAROĞLU'NA YPG SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Milli güvenliğimiz konusundaki çarpık tavırlarının en çarpıcı örneği Suriye'nin kuzeyinde PYD/PKK tarafından kurulmak istenen terör devleti konusundaki yaklaşımlarıdır. YPG/PYD/PKKiçin 'YPG terör örgütü değil, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur' demişlerdi.

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu demokrasi sorunu haline gelmiştir

'YPG, Türkiye'ye saldırmaz' diyerek terör devleti karşısında milli güvenliğimizi zaafa uğratmak istiyorlardı. Milli güvenlik siyaseti hakkında sürekli Türkiye karşıtlarının yanında duruyorlar. Türkiye kimle karşı karşıya gelse Türkiye'nin karşısındakini savunuyorlar."

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu demokrasi sorunu haline gelmiştir

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Bülent Arınç Halife Hafter Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Bülent Ersoy Emel Müftüoğlu Gonca Vuslateri
Spor Serdar Aziz Caner Erkin Samet Aybaba Yılmaz Vural Robert Prosinecki
Tüm Haberler Kar Çocuk Pazar Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu demokrasi sorunu haline gelmiştir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 17:41:00. #1.14#
title