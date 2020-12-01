Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu demokrasi sorunu haline gelmiştir

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik, bugün grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Milli Güvenlik sorunudur" diye konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bu ifadeyi kullanan kişi demokrasi sorunudur" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bugün grup toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Türkiye için Milli Güvenlik sorunudur" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.

"KILIÇDAROĞLU BİR DEMOKRASİ SORUNU HALİNE GELMİŞTİR"

Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımız için 'Türkiye için Milli Güvenlik Sorunudur' demiş. Yine Türkiye'nin hak ve menfaatlerine düşman olanların diliyle konuşmuş. Türkiye Cumhurbaşkanı'na karşı bu ifadeyi kullanan kişi bir 'demokrasi sorunu' haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN, TEHDİTLER KARŞISINDA TAVİZSİZ BİR ŞEKİLDE YOLUNA DEVAM ETMEKTEDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin milli güvenliğinin korunması için en kararlı ve güçlü siyasetlere imza atmakta olduğunu belirten Çelik, "Bunun için Türkiye düşmanlarının ortak hedefi haline gelmiştir. Tehditler karşısında Cumhurbaşkanımız tavizsiz bir şekilde yoluna devam etmektedir. Kılıçdaroğlu'nun utanç verici şekilde Cumhurbaşkanımız için 'Türkiye için milli güvenlik sorunudur' dediği gün, yabancı bir yayında 'Türkiye'nin sorunu Cumhurbaşkanının bizzat kendisidir' manşeti atıldı. Milli güvenliğimize düşman olanların hedefi Cumhurbaşkanımızdır" dedi.

"TÜRKİYE KARŞITLARININ TEZİNİ SAVUNUYOR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu milli güvenliğimiz hakkında fikir öne sürmüyor. Milli güvenlik siyasetimize karşı demokratik eleştiri getirmiyor. Milli güvenliğimize karşı olanların tezlerinin savunuculuğunu yapıyor. Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz konularında Türkiye karşıtlarının tezini savunuyor.

Bugün grup konuşmasında kendi milletvekilinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yaptığı hakareti savunmuştur. Türk siyasi tarihi açısından, milli güvenliğimize karşı olanların dilini ve tavrını benimsemek bakımından Kılıçdaroğlu'nun birinci sıraya yerleştiği açıktır.

KILIÇDAROĞLU'NA YPG SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Milli güvenliğimiz konusundaki çarpık tavırlarının en çarpıcı örneği Suriye'nin kuzeyinde PYD/PKK tarafından kurulmak istenen terör devleti konusundaki yaklaşımlarıdır. YPG/PYD/PKKiçin 'YPG terör örgütü değil, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur' demişlerdi.

'YPG, Türkiye'ye saldırmaz' diyerek terör devleti karşısında milli güvenliğimizi zaafa uğratmak istiyorlardı. Milli güvenlik siyaseti hakkında sürekli Türkiye karşıtlarının yanında duruyorlar. Türkiye kimle karşı karşıya gelse Türkiye'nin karşısındakini savunuyorlar."