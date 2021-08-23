Son dakika! AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer sel bölgesinde incelemelerde bulundu
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Son dakika! AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Son dakika! AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer sel bölgesinde incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da incelemelerde bulundu.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da incelemelerde bulundu.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tamer, genel merkezin görevlendirmesiyle Kastamonu'daki 7 köyde inceleme yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tamer, sel felaketinin yaşanmasının hemen ardından bölgeye bütün imkanların seferber edildiğini belirtti.

Yaraların hızlı bir şekilde sarıldığını ve sarılmaya devam edildiğini anlatan Tamer, şunları kaydetti:

"Genel merkezimizin talimatları sonrası Kastamonu'ya geldik. Milletimize büyük geçmiş olsun. Burada 7 köyde incelemelerde bulunduk ve bölge sakinlerini dinledik. Devletimiz ilk günden itibaren burada gücünü göstermiş durumda. Vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Mağduriyetler tez zamanda giderildi ve giderilmeye çalışılıyor. Vatandaşımız, devletimizin refleksinden memnun. Buralar yeniden imar edilmeye ve yaralar sarılmaya devam ediyor. Bölge sakinleri devletin kendilerini yalnız bırakmamış olmasından oldukça memnun. Bizler AK Parti teşkilatları ve milletvekilleri de felaketzedelerin yanında olduğumuzu göstermek için buradayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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