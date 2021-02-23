Son Dakika: AK Partili Zengin'e hakaret ettiği için gözaltına alınan Avukat Mert Yaşar, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklandı
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Son Dakika: AK Partili Zengin'e hakaret ettiği için gözaltına alınan Avukat Mert Yaşar, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklandı

23.02.2021 19:50 | Son Güncelleme: 23.02.2021 20:18
Son Dakika: AK Partili Zengin'e hakaret ettiği için gözaltına alınan Avukat Mert Yaşar, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklandı

Son dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan mahkemeye sevk edilen Avukat Mert Yaşar, tutuklandı.

Avukat Mert Yaşar, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medya üzerinden hakaret içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resen başlattığı soruşturma kapsamında dün gece İstanbul Eyüpsultan'da bulunan adresinde gözaltına alındı.

Yaşar, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Yaşar, çıkarıldığı savcılıkça tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

'CUMHURBAŞKANINA HAKARET' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle hakkında açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Avukat Mert Yaşar, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandı.

ÇİRKİN İFADELER KULLANMIŞTI

Avukat Mert Yaşar, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Özlem Zengin'e yönelik çirkin ifadeler kullanmıştı.

Son Dakika: AK Partili Zengin'e hakaret ettiği için gözaltına alınan Avukat Mert Yaşar, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklandı
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