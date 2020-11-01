Son Dakika | AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Burhan Kuzu'ya rahmet diledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Burhan Kuzu'ya rahmet diledi

01.11.2020 10:23 | Son Güncelleme: 01.11.2020 10:26
Son Dakika | AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Burhan Kuzu'ya rahmet diledi

Son dakika gelişmesine göre AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu'ya Allah'tan rahmet diledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu'ya Allah'tan rahmet diledi.

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli yol ve dava arkadaşımız, akademik ve siyasi şahsiyeti ile seçkin bir yeri olan Burhan Kuzu hocamızı kaybetmenin derin hüznü içerisindeyiz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

İlgili Haberler

AK Parti'li Kurtulmuş: Macron'un İslam'a saldırması tarihi bir aymazlıktır- Yeniden
AK Parti'li Kurtulmuş: Macron'un İslam'a saldırması tarihi bir aymazlıktır- Yeniden
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu: ' Batı merkezli küresel düzen can çekişmektedir.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu: " Batı merkezli küresel düzen can çekişmektedir.
AK Parti Genel Sekreteri Şahin: 'Deprem olduğu andan itibaren devletimiz bütün imkanlarıyla bölgede'
AK Parti Genel Sekreteri Şahin: "Deprem olduğu andan itibaren devletimiz bütün imkanlarıyla bölgede"

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Donald Trump İlham Aliyev Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Danla Bilic Şevket Çoruh Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Tamer Tuna Sergen Yalçın Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla İzmir Bakan Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Burhan Kuzu'ya rahmet diledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 10:26:34. #1.14#
title