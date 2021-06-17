Son Dakika! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan HDP İzmir il binasına düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama: Kınıyorum

Son dakika! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, HDP İzmir il binasına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada "HDP İzmir İl binasında gerçekleşen saldırı ve cinayeti kınıyorum. Türkiye'nin huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik her türlü saldırı ve girişimin karşısında olduk, olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Saldırıyı gerçekleştiren saldırgan gözaltına alınırken, bir kişi de hayatını kaybetmişti.