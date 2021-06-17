Son Dakika! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan HDP İzmir il binasına düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama: Kınıyorum
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Son Dakika! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan HDP İzmir il binasına düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama: Kınıyorum

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika

Son dakika! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, HDP İzmir il binasına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada "HDP İzmir İl binasında gerçekleşen saldırı ve cinayeti kınıyorum. Türkiye'nin huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik her türlü saldırı ve girişimin karşısında olduk, olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Saldırıyı gerçekleştiren saldırgan gözaltına alınırken, bir kişi de hayatını kaybetmişti.

Bugün sabah saatlerinde HDP İzmir il binasına elinde silahla giren bir saldırgan, etrafa ateş açtı. İhbar sonrası bölgeye özel harekat ekipleri gönderildi. Ekipler, bölgeye giriş-çıkışları durdururken alana özel harekat polisleri sevk edildi.

BİR PARTİ ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi. Zanlı bir süre sonra ekiplere teslim oldu. Öte yandan olayda bir parti çalışanı hayatını kaybetti.

Son Dakika! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan HDP İzmir il binasına düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama: Kınıyorum
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ

AK PARTİ'DEN SALDIRI SONRASI KINAMA

Parti binasına gerçekleşen saldırı sonrası ilk açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla saldırıyı kınayan Dağ, ''HDP İzmir İl binasında gerçekleşen saldırı ve cinayeti kınıyorum. Türkiye'nin huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik her türlü saldırı ve girişimin karşısında olduk, olmaya devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Son Dakika! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan HDP İzmir il binasına düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama: Kınıyorum
Son Dakika! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan HDP İzmir il binasına düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama: Kınıyorum
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Son Dakika! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan HDP İzmir il binasına düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama: Kınıyorum - Haberler
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