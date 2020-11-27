AFYONKARAHİSAR - Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

AFYONKARAHİSAR - Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı (2)

27.11.2020 20:41 | Son Güncelleme: 27.11.2020 23:28

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Ömer Didin (50) yönetimindeki 20 H 8645 plakalı kamyonet, önündeki aracı sollamak için sol şeride manevra yapması sonucu, karşı yönden gelen Turan Arslan (57) idaresindeki Malatya Beydağı firmasına ait 44 BT 055 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Kazada, araçta sıkışan kamyonet sürücüsü Ömer Didin hayatını kaybetti, otobüs sürücüsü Turan Arslan ile yolculardan Ferhat (28), Aygül (25), Ege (2) ve Eda Baysal (6 aylık) yaralandı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Dünyanın umut bağladığı korona aşısından kötü haber! Eleştiriler üzerine harekete geçildi
Dünyanın umut bağladığı korona aşısından kötü haber! Eleştiriler üzerine harekete geçildi
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Savaş çıkaracak sözler! Netanyahu'dan Orta Doğu'yu sarsan suikastle ilgili bomba itiraf
Savaş çıkaracak sözler! Netanyahu'dan Orta Doğu'yu sarsan suikastle ilgili bomba itiraf

İhbar üzerine, kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Afyonkarahisar ve Çay Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden sürücü Ömer Didin'i sıkıştığı yerden Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri çıkardı.

AFYONKARAHİSAR - Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı (2)
AFYONKARAHİSAR - Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı (2)
AFYONKARAHİSAR - Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı (2)
AFYONKARAHİSAR - Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

İlgili Haberler

Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da otobüsle minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2'si çocuk 5 yaralı
Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da otobüsle minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2'si çocuk 5 yaralı
Otomobille, kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Otomobille, kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Alaattin Çakıcı
Magazin Hadise Cem Yılmaz Bülent Ersoy Serdar Ortaç
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Gökhan Gönül Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Kasım Adana Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AFYONKARAHİSAR - Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı (2) - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 23:28:07. #1.14#
title