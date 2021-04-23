Son dakika... AFYONKARAHİSAR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Son dakika haberleri: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da törenler yapıldı.