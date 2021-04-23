Son dakika... AFYONKARAHİSAR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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Son dakika... AFYONKARAHİSAR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da törenler yapıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da törenler yapıldı.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Kocatepe Parkı'nda İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından program sona erdi. Törene, Yalçın'ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Akçil, şube müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Son dakika... AFYONKARAHİSAR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Son dakika... AFYONKARAHİSAR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Son dakika... AFYONKARAHİSAR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Son dakika... AFYONKARAHİSAR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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