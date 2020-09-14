Son Dakika: Terör örgütü PKK, Afrin'de sivilleri hedef aldı: 3 ölü, 32 yaralı
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Son Dakika: Terör örgütü PKK, Afrin'de sivilleri hedef aldı: 3 ölü, 32 yaralı

Son dakika: Suriye'nin Afrin kentinde PKK'lı teröristlerde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi de yaralandı.

14.09.2020 19:07 | Son Güncelleme: 14.09.2020 19:18

Suriye'nin Afrin kentinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklar, ilk belirlemelere göre patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 32 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde, çarşı girişindeki Kawa Kavşağı'nın yakınlarında bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. Sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e, yaralıların sayısının ise 32'ye yükseldiği duyurulurken ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.

GÜVENLİK KAYNAKLARI PKK'YI İŞARET ETTİ

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde, bir kamyonete yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini ancak örgütün sivillere zarar verdiği için bunu üstlenmekten kaçındığını belirtti.

TERÖR ÖRGÜTÜ SIK SIK SALDIRI DÜZENLİYOR

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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Son Dakika: Terör örgütü PKK, Afrin'de sivilleri hedef aldı: 3 ölü, 32 yaralı
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