Son Dakika: Adıyaman'ın kültür ve turizmi sinemaya uyarlanıyor

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Kahta ilçe başta olmak üzere Adıyaman'ın ilçelerindeki tarihi ve turistik yerlerin tanıtımı için sinema filmi hazırlanıyor.

Türkiye'deki çeşitli dizi ve sinemalarda canlandırdığı karakterlerle tanınan Kahtalı oyuncu ve Senarist Mehmet Fuat Özbilici, Komagene Krallığı Bölgesi, Nemrut, Cendere Köprüsü, Arsemia ve Perre Antik Kent'te çekilecek korku filmi için kolları sıvadı. 'Şeytan Köprüsü' isimli korku filminde, gerçek yaşanmış olan hikayeye yer veriliyor.

Sinemanın gösterime girmesinin ardından filmin çekiminin yapıldığı veya konunun geçtiği yöreye turist akışının artacağını belirten Oyuncu ve Senarist Fuat Özbilci, Adıyaman'ın kültür ve turizm kenti olduğunu, kentin tarihi antik dönemden bugüne kadar bütün medeniyetlerin yaşadığı bir bölge olduğunu ifade etti.

Hazırlanan sinema filmi ile bölgenin kültür ve turizminin tanıtımına katkı sağlayacağını vurgulayan Özbilci, "Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, tarihi antik dönemden bugüne kadar adeta bütün medeniyetlerin yaşadığı bir kent olan Adıyaman ve ilçelerinde çekilen sinema filmi veya diziler, bölgenin tanıtımına büyük katkı sağlayacağı kesindir. Bölgenin coğrafi yapısı ile tarihi ören yerleri bölgeyi bir açık film platosu haline getirmiş ama ne yazık ki bu konuda elle tutulur bir çalışma yapılmamış. Adıyaman ve bölgesinin kültürel, tarihi dokusu ve ören yerlerinin Türkiye ve dünyaya tanıtılarak yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması bakımından dizi ve filmlerin çok büyük rolü var" dedi.

Özbilici, Yönetmenliğini Fikret Ertuğrul'un yapacağı filmin Eylül ayında gösterime girmesinin planlandığını dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA