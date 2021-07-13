Son dakika! Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı
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Son dakika! Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı

Son dakika! Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yeşilyuva Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kavgada Mehmet Ali Ö, Sami Yusuf Y. ve Yusuf A. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Ali Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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