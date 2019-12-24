Son dakika: Adana'da sel sularına kapılan araçta bulunan 2 kişi kayboldu
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Son dakika: Adana'da sel sularına kapılan araçta bulunan 2 kişi kayboldu

Son dakika haberine göre; Adana'nın Kürkçüler Mahallesi'nde sel sularına kapılan bir araçta bulunan 2 kişi kayboldu. Kayıp kişileri arama çalışmaları, polis ve AFAD ekipleri tarafından sürdürülüyor.

24.12.2019 20:08 | Son Güncelleme: 24.12.2019 20:13

'da sel sularına kapılan bir araçta bulunan iki kişi kayboldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Mahallesi'nin D-400 karayoluna bağlantı kısmında plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil sağanak nedeniyle oluşan sele kapıldı.

2 KİŞİ KAYBOLDU

Araçta bulunan 4 kişiden 2'si, ekiplerince kurtarılırken, sel sularına kapılan 2 kişi kayboldu. Kayıp kişileri arama çalışmaları, polis ve AFAD ekipleri tarafından sürdürülüyor.


Haber Videosu

: Son dakika: Adana'da sel sularına kapılan araçta bulunan 2 kişi kayboldu
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