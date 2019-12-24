Son dakika: Adana'da sel sularına kapılan araçta bulunan 2 kişi kayboldu
Son dakika haberine göre; Adana'nın Kürkçüler Mahallesi'nde sel sularına kapılan bir araçta bulunan 2 kişi kayboldu. Kayıp kişileri arama çalışmaları, polis ve AFAD ekipleri tarafından sürdürülüyor.
Adana'da sel sularına kapılan bir araçta bulunan iki kişi kayboldu.
Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesi'nin D-400 karayoluna bağlantı kısmında plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil sağanak nedeniyle oluşan sele kapıldı.
2 KİŞİ KAYBOLDU
Araçta bulunan 4 kişiden 2'si, polis ekiplerince kurtarılırken, sel sularına kapılan 2 kişi kayboldu. Kayıp kişileri arama çalışmaları, polis ve AFAD ekipleri tarafından sürdürülüyor.