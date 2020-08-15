Son Dakika: ADANA BİLİM KURULU ÜYESİNDEN ÖĞRENCİ VE VELİLERE ÖNEMLİ 'KORONAVİRÜS' UYARISI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: ADANA BİLİM KURULU ÜYESİNDEN ÖĞRENCİ VE VELİLERE ÖNEMLİ 'KORONAVİRÜS' UYARISI

Son dakika habere göre SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.

15.08.2020 08:29 | Son Güncelleme: 15.08.2020 08:36

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, pandemi sürecinde 31 Ağustos tarihinde uzaktan eğitimle açılmasına karar verilen okul sürecindeki 18 milyon öğrenci için her yaş grubuna yönelik 'Covid-19 eğitimi' verilmesi gerektiğini belirtti. Vaka artış hızına bağlı olarak başlayacak olan yüz yüze eğitim sürecinde okulların rutin olarak velilere ulaşarak, çocukta ya da çevresinde koronavirüs bulgusu olup olmadığının sorgulanabileceğine işaret etti.

Türkiye'de 18 milyon öğrenci için Bilim Kurulu toplantısı sonrası 2020'2021 Eğitim Öğretim yılının başlamasına ilişkin 31 Ağustos tarihinde uzaktan eğitimle açılmasına, 21 Eylül'de ise yüz yüze eğitimin başlamasına karar verilmişti. Özel okullar ise 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek. Yüz yüze eğitimin başlaması durumunda öğrencilere, Milli Eğitim Bakanlığı'nca maske temin edilecek. Üniversiteleri içinse eğitim-öğretim takvimlerinin 1 Ekim sonrasında başlayacak şekilde planlaması istendi.

DAHA AZ ÖĞRENCİ MODELİ OLABİLİR

Pandemi sürecinde zorlu bir süreç olan okulların açılması konusu ile ilgili büyük yaş grubundaki öğrencilerin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyum sağlayabileceklerini dile getiren Prof. Dr. Yeşim Taşova, özellikle kreşe giden küçük çocuklar için bu durumun sıkıntı oluşturabilceğini kaydetti. Hastalığın riskinin bu çocuklarda daha düşük olmasıyla birlikte özellikle evde, riskli gruba ve büyüklerine taşımaları açısından risk olacağına dikkati çeken Taşova, daha az öğrenci modelinin faydalı olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Herşey vaka artış hızımıza bağlı. Okulla ilgili karar, vaka artış hızı olduğu zaman zaten olayın rengi değişecek. Sadece okullar değil birçok alanda kısıtlamalara gitme söz konusu olabilir. Ek önlem olarak daha az çocuğun okullarda olması, sosyal mesafenin korunmasının yanı sıra aynı zamanda daha iyi yönetilebilir olmaları açısından önemli. Çünkü böyle de bir zorunluluk var, çalışma hayatı devam ediyor. Özellikle büyükşehirlerde aile büyükleri çalıştığı çocukların kreşlere verilmesi gerekiyor. Dolayısıyla daha az sayıda, kontrol edilebilir düzeyde alınması gerektiğini söyleyebilirim."

HER YAŞ GRUBUNA UYGUN COVİD EĞİTİMİ

Bütün okullar için özellikle Covid-19'dan nasıl korunabileceği yöntemiyle ilgili her yaş grubuna özel eğitim verilmesinin son derece önemli olacağının altını çizen Prof. Dr. Taşova, "Özellikle kreş ve ilkokul grubu için gerçekten öğrenmeye açıklar. 3 yaş altında maskenin sürekli takılması gibi uyum sıkıntısı olabiliyor. Ama ağaç yaş iken eğilir. Eğitim için de en uygun zaman. Daha başka sağlık durumları için de geçerli, mutlaka yaş grubuna özel eğitimler verilebilir. Görseller kullanılabilir. Bilgisayardan ya da ekrandan seyrettirilebilir. Bu dönem içerisinde çevremizde baktığımızda 3-4 yaşlarındaki çocuklara dışara çıkalım denildiğinde 'yok, virüs var' şeklinde algılarının son derece açık olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

VELİLER NELERE DİKKAT ETMELİ ?

Yüz yüze eğitim süreci başladığı takdirde velilerin de dikkat etmesi gereken kurallar olduğunu söyleyen Taşova, "Velilere tavsiyemiz; kendi ailelerinde veya kendileri ile ilgili Covid-19'a ait kuru öksürük, ateş, halsizlik koku ve tat almada sıkıntı gibi bulgular varsa o çocuğu okula getirmemeleri ve kendilerinin de bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekiyor. Kendisinde ya da çevresinde bu bulgulara sahip çocuk varsa bunu da mutlaka okula bildirmeleri gerekiyor. Okullarında hergün bu sorgulamayı velilerden istemeleri gerekiyor. Bunu hatırlatmalarında yarar var. Çocuklar okuldan eve döndüklerinde ise mümkün olduğunca ruskli grup ve yaşlılarla bir araya gelmemesini, geliyor ise riskli kişi ya da yaşlının maske ile torunu ya da çocuğu ile bir arada olması, el hijyenine dikkat etmesi, odayı havalandırma en temel önlemler" dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: ADANA BİLİM KURULU ÜYESİNDEN ÖĞRENCİ VE VELİLERE ÖNEMLİ 'KORONAVİRÜS' UYARISI

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı Güncel
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Vali yardımcısı evinden sokağa fırlayıp düğün sahipleri ile tartıştı 3. Sayfa
Vali yardımcısı evinden sokağa fırlayıp düğün sahipleri ile tartıştı
Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi 'pes' dedirtti: Öldürme kastım yoktu 3. Sayfa
Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi "pes" dedirtti: Öldürme kastım yoktu
Son Dakika: Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı Spor
Son Dakika: Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi Spor
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı Magazin
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Hazal Kaya'nın bebeğiyle set arkasında verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
Hazal Kaya'nın bebeğiyle set arkasında verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi
4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
TEM'deki kazada feci şekilde can veren çiftin, 16 gün sonra evlenecekler ortaya çıktı
TEM'deki kazada feci şekilde can veren çiftin, 16 gün sonra evlenecekler ortaya çıktı
Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası yeni önerilerini sıraladı: Sokağa çıkma yasağı olmadı, bari bu 6 maddeyi yapalım
Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası yeni önerilerini sıraladı: Sokağa çıkma yasağı olmadı, bari bu 6 maddeyi yapalım
Duygu Delen'in ölümünde şüpheli Mehmet Kaplan, iki suçtan tutuklandı
Duygu Delen'in ölümünde şüpheli Mehmet Kaplan, iki suçtan tutuklandı
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
Doğu Akdeniz gerginliğinde Türkiye'yi şikayet eden Yunanistan, AB'den beklediğini bulamadı
Doğu Akdeniz gerginliğinde Türkiye'yi şikayet eden Yunanistan, AB'den beklediğini bulamadı
Muhabirin 'Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız' sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu
Muhabirin "Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız" sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
Bakan Koca, yarım saat arayla yaptığı iki paylaşımda vatandaşları koronavirüse karşı uyardı
Bakan Koca, yarım saat arayla yaptığı iki paylaşımda vatandaşları koronavirüse karşı uyardı
Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu
Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu
4. kattan düşerek hayatını kaybeden genç kızın sevgilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Olay anını görmedim
4. kattan düşerek hayatını kaybeden genç kızın sevgilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Olay anını görmedim
Erdoğan'dan Merkel'in 'Oruç Reis' konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz
Erdoğan'dan Merkel'in "Oruç Reis" konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı
Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı
Facianın eşiğinden dönüldü! Dinamit yüklü kamyon takla attı: 2 ölü
Facianın eşiğinden dönüldü! Dinamit yüklü kamyon takla attı: 2 ölü
Balıkesir'de plajlara dadanan 5 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi
Balıkesir'de plajlara dadanan 5 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi
Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki
Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Salgınla mücadele kapsamında 'Mahalle Denetim Ekipleri' oluşturulacak
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Salgınla mücadele kapsamında "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulacak
Aşka gelen Hadise, Sibel Can'ın yeni şarkısıyla sevgilisine gönderme yaptı
Aşka gelen Hadise, Sibel Can'ın yeni şarkısıyla sevgilisine gönderme yaptı
Okan Buruk'tan Fenerbahçeli Muriqi'ye övgü dolu sözler: Türkiye'nin en iyisi
Okan Buruk'tan Fenerbahçeli Muriqi'ye övgü dolu sözler: Türkiye'nin en iyisi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Ziya Selçuk Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Sezen Aksu Nihat Doğan Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Can Bartu Caner Erkin Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Gündem Manşetler Genç Kaza
Şu an buradasınız: Son Dakika: ADANA BİLİM KURULU ÜYESİNDEN ÖĞRENCİ VE VELİLERE ÖNEMLİ 'KORONAVİRÜS' UYARISI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.8.2020 08:36:26. #1.14#
title