Son Dakika: Adalet Bakanı Gül'den savcının taraf olduğu gözaltı hakkında HSK'ya inceleme talimatı
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Son Dakika: Adalet Bakanı Gül'den savcının taraf olduğu gözaltı hakkında HSK'ya inceleme talimatı

31.01.2021 18:31 | Son Güncelleme: 31.01.2021 19:14

Son dakika: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, hatalı park eden savcının aracına "Arabayı bıraktığınız alan yol girişidir, bilginize" notu bırakan kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili HSK'ya inceleme talimatı verdi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde Taşkent Sitesi'nde meydan gelen olayda; site sakinlerinden 46 yaşındaki Süleyman Uysal, sitenin kapalı otoparkına otomobilini park eden Ünye Adliyesi'nde görevli bir cumhuriyet savcısının aracının camına 'Arabayı koyduğunuz alan yol geçişi bilginize' yazılı not bıraktı. Ertesi gün aracının yanına giden savcı, arabasının arka sileceğinin kırık olduğunu ve not kağıdını gördü. Bunun üzerine polisi arayan savcı, aracının cam sileceklerine zarar verildiği ve aracına not bırakılması nedeniyle şikayetçi oldu.

BAKAN GÜL, HSK'YA İNCELEME İZNİ VERDİ

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran haberin ardından Adalet Bakanı Abdülhamit Gül olaya el koydu. Bakan Gül, savcının müşteki olarak yer aldığı olayla ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK)inceleme izni verdi.

Son Dakika: Adalet Bakanı Gül'den savcının taraf olduğu gözaltı hakkında HSK'ya inceleme talimatı

KOMŞU, İFADESİNİN ALINMASININ ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Durumun site yönetimine bildirilmesi üzerine, sitenin ortak WhatsApp grubuna notu yazan kişinin aracın yanına gitmesi istenildi. Mesajı gören Süleyman Uysal, notu yazanın kendisi olduğunu belirterek, otomobilin yanına gitti. Süleyman Uysal, olay yerindeki polisler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürdü. Süleyman Uysal, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Son Dakika: Adalet Bakanı Gül'den savcının taraf olduğu gözaltı hakkında HSK'ya inceleme talimatı

SAVCILIK: NOTTAN DEĞİL MALA ZARAR VERMEDEN

Bu arada sosyal medyada tepki çeken olayla ilgili Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı bir açıklama yaptı. Şüphelinin tutuklanmadığı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"30.01.2021 günü Ünye Adliyesinde görev yapan bir Cumhuriyet Savcısı'nın ikamet ettiği sitenin kapalı otoparkında bulunan aracın cam sileceklerine zarar verildiği ve ayrıca bir not bırakıldığı yönündeki şikayeti üzerine günün nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından olayın araştırılması ve şüphelinin tespitine yönelik kolluğa talimat verildiği, yapılan araştırmada şüpheli S.U.'nun tespit edilmesi üzerine gerekli tahkikat işlemlerinin yapılabilmesi, ifadesinin alınması için emniyete götürüldüğü, ifade ve tahkikat işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile serbest bırakıldığı, şahsın sadece not kağıdı yazdığından bahisle tutuklanmasının veya cezaevine gönderilmesinin söz konusu olmadığı, mala zarar verme suçuna yönelik soruşturma dosyasının bu şekilde derdest olduğu ve soruşturma işlemlerinin usul ve yasa kuralları çerçevesinde hassasiyetle yürütüleceği hususu, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

Son Dakika: Adalet Bakanı Gül'den savcının taraf olduğu gözaltı hakkında HSK'ya inceleme talimatı
Haber Yorumları (5)
RUMUZ: Medya olmasa yapacağı yanına kalacaktı. İyi ki medya var
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MEHMET: Sorusturmaya gerek yok pılını pırtını alsın Gitsin Yeni ehliyet yapsin
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YASİN: ne var bu notta zarar vereceyek adam not bırakmaz zarar hika
Cevap Yaz 4 35 Yayından Kaldır
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