Son Dakika! ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'dan "Trump, Beyaz Saray'ı bırakacak mı?" sorusuna yanıt: Gerekirse ordu devreye girer

Son dakika! ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, "Trump, Beyaz Saray'ı bırakacak mı?" sorusuna "Gerekirse ordu devreye girer ve onu çıkartır" sözleriyle yanıt verdi.

ABD'de olaylı geçen başkanlık seçimi sonrasında, resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden'ın kazandığı açıklandı. Rakibi ve ABD mevcut başkanı Donald Trump ise seçimlerde hile yapıldığını, oyların yeniden sayılmasını istediğini açıklamıştı.

"GEREKİRSE ORDU DEVREYE GİRER"

Gergin geçen seçim sürecinin ardından Trump'ın sıradaki hamlesi beklenirken; Joe Biden'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Biden, "Trump, Beyaz Sarayı bırakacak mı?" sorusuna karşılık olarak; "Gerekirse ordu devreye girer ve onu çıkartır" dedi.

YEMİN TÖRENİ SONRASINDA OVAL OFİSİ BOŞALTMASI GEREKİYOR

Amerika Birleşik Devletleri'nde geleneksel olarak görevi bırakan başkan yeni başkanın yemin törenine katılarak tören sonrasında da başkanlık ofisi olan Oval Ofis'i boşaltıyor. Fakat bir başkan törene katılmamayı tercih edebilir ve buna kanunen bir engel bulunmuyor. Eski başkanın, yemin töreni sonrasında Oval Ofis'ten ayrılmayı reddetmesi halinde ise yeni başkan zorla dışarı çıkarılmasını emredebilir.

20 OCAK'A KADAR SÜRESİ VAR

Donald Trump yasal ve meşru yolları kullanarak itiraz hakkını elinde bulunduruyor. Ancak yakın gelecekte yargıdan büyük bir sürpriz gelmezse ve Trump henüz kanıt sunmadığı seçim usulsüzlüklerini ikna edici şekilde ortaya koyamazsa, 20 Ocak yeni başkanın göreve başlayacağı tarih olacak.

İŞİN O NOKTAYA GELECEĞİ TAHMİN EDİLMİYOR

Fakat uzmanlar ve Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnell gibi tecrübeli politikacılar işin o noktaya gelmeyeceğini belirtiyor.