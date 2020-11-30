Son Dakika! ABD'li Moderna'nın koronavirüs aşısı ciddi vakalarda %100 etki sağladı

Son dakika! ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna, hafta sonu yapılan 3. faz aşı denemelerinde başarı oranının yüzde 94,1 olduğunu açıkladı. Ciddi vakalarda ise bu oranın yüzde 100 olduğu belirtildi.

ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna, geliştirdikleri koronavirüs aşısının hiçbir komplikasyonla karşılaşmadığını, yüzde 94,1'lik başarı oranıyla acil kullanım iznine başvurulacağını açıkladı.

30 BİN KİŞİYE AŞI YAPILDI

30 binden fazla kişiyle yapılan aşı çalışmalarında Moderna, 196 koronavirüs hastasının 185'inin aşıyı aldığını, 11'inin ise plasebo aldığını söyledi. Bu hastalar arasındaki otuz kişinin ciddi vaka olduğu bildirilirken, bu otuz kişinin tamamında aşının etkili olduğunu açıkladı.

"SALGINI YOK ETMEKTE ÖNEMLİ BİR ROL OYNAMAYI UMUYORUZ"

Moderna'nın aşı ekibinin başında yer alan Dr. Tal Zaks yaptığı açıklamada, "Son derece etkili bir aşımız olduğuna inanıyoruz. Artık bunu kanıtlayacak verilere sahibiz. Bu salgını yok etmekte önemli bir rol oynamayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

"İSTATİSTİKSEL OLARAK ÖNEMLİ BİR FARK YOK"

Moderna 16 Kasım'da üzerinde çalıştıkları aşının yüzde 94,5 olduğunu bildirmişti. Son açıklamada oranın yüzde 94,1'e düşmesiyle ilgili olarak açıklama yapan Dr. Tal Zaks bu oranın istatistiksel olarak önemli bir fark olmadığını belirtti.

ACİL KULLANIM İZNİNE BAŞVURAN İKİNCİ AŞI

Moderna, geçtiğimiz hafta acil kullanım iznine başvuran Pfizer-Biontech aşısından sonra acil kullanım iznine başvuran ikinci aşı durumunda. Pfizer-Biontech aşısının etkinliği ise yüzde 95 olarak açıklanmıştı.