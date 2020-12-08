Son Dakika: ABD, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi
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Son Dakika: ABD, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi

08.12.2020 17:01 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:16

Son dakika: ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin Almanya'da kurduğu BioNTech ile Pfizer'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği aşının kullanımına onay verdi.

İLK AŞILAR İNGİLTERE'DE YAPILDI

Öte yandan, Pfizer/BioNTech aşısının geniş çaplı kullanımına onay verilen ilk ülke olan İngiltere'de ilk aşılar yapılmaya başlandı. Aşı ilk olarak risk grubundakilere uygulanıyor. Bu kapsamda İngiltere'nin Coventry kentinde hastaneye kaldırılan 90 yaşındaki Margaret Keenan adındaki bir kişi söz konusu aşıyı yaptıran ilk hasta oldu.

YÜZDE 95 ORANINDA ETKİLİ

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının yüzde 95 oranında etkili olduğu duyurulmuştu.

Son Dakika: ABD, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi
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