Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
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Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı

Son dakika: Her fırsatta Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'ın yanında açıklamalar yapan AB bu kez şaşırttı. AB Komisyonu Yunanistan'a Doğu Akdeniz için Türkiye ile diyalog çağrısı yaptı.

31.08.2020 13:40 | Son Güncelleme: 31.08.2020 14:05

Başta Fransa olmak üzere Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'ın yanında açıklamalar yapan Avrupa Birliği bu kez Yunanistan'ın arkasında duran sözler yerine diyalog çağrısı yaptı.

BARIŞÇIL ÇÖZÜM VURGUSU

Avrupa Birliği Komisyonu'ndan Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin yapılan açıklamada, "Tansiyonu yükselten adımlar yerine Türkiye ile diyaloğa ihtiyaç var" denildi. Komisyon Türkiye içinse "Türkiye'nin barışçıl bir çözüm bulmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

MERKEL "AB YUNANİSTAN'I DESTEKLEMELİ" DEMİŞTİ

Almanya Başbakanı Merkel, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginlikle ilgili önceki gün bir açıklama yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile konuyu yoğun bir şekilde tartıştıklarını söyleyen Merkel, "Tüm AB ülkeleri Yunanistan'ı desteklemek zorunda" ifadelerini kullandı.

4 AB ÜLKESİ AKDENİZ'DE ORTAK TATBİKAT DÜZENLEMİŞTİ

Öte yandan AB'ye üye olan Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Fransa ve İtalya 26-28 Ağustos Kıbrıs adasının batısında ortak deniz ve hava tatbikatı gerçekleştirmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, bir soruya yerdiği yazılı yanıtta, "Fransız askeri uçaklarının, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İtalya'yla birlikte gerçekleştirilen tatbikat bahanesiyle Kıbrıs'a inmesi ve bu uçakların geçici veya sürekli olarak Ada'ya konuşlandırılmasının, 1960 Antlaşmaları'na aykırı olduğunu' vurgulamıştı.

Aksoy, "Kıbrıs Adası'nın garantörü olmayan Fransa, bu tutumuyla, Doğu Akdeniz'deki mevcut gerginliklerden sorumlu olan Rum-Yunan ikilisini, tehlikeli bir biçimde gerginliği daha da tırmandırma yönünde teşvik etmektedir. Bir kez daha hatırlatıyoruz: Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs Türkü'nü dışarıda bırakmaya çalışan her girişim hüsranla sonuçlanacaktır" ifadesini kullanmıştı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
Haber Yorumları (21)
CETİN CETİNER: oyalama taktiği yapıyorlar. durmak yok yola devam.
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BÜYÜK RESİM: YANİ KİMSEYİ GAZA GETİRMEK İÇİN DEĞİL DE YUNANİSTAN''IN 180. 000 KAYITLI ASKERİ VAR, TÜRKİYE''DE SADECE KAYITLI AVCI SAYISI 350. 000 SİZ NEYİ TARTIŞIYORSUNUZ ? :D
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YİĞİDO58: Truptan Almazsan yunan Silahı Gider Fıransadan Alır isen Turp Da Geçici Olarak Sen Silah Alana Kadar Türkiye yanında olur
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