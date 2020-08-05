Son Dakika: Bakan Soylu'nun "en yoğun" diyerek duyurduğu korona denetiminin detayları yayınlanan genelgede belli oldu
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Son Dakika: Bakan Soylu'nun "en yoğun" diyerek duyurduğu korona denetiminin detayları yayınlanan genelgede belli oldu

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "en yoğun" diyerek duyurduğu yarın yapılacak koronavirüs denetlemesinin detayları belli oldu. Buna göre denetimlerde; valiler ve kaymakamlar dahil olmak üzere tüm kolluk kuvvetler katılacak.

05.08.2020 15:26 | Son Güncelleme: 05.08.2020 16:08

Türkiye'deki koronavirüs salgınında yaz ve bayram rehavetiyle vaka sayılarında artış görülmesinin ardından yarın tüm yurtta koronavirüs denetimleri gerçekleştirilecek. Denetimlere il ve ilçelerdeki mülki idare amirleriyle kolluk kuvvetleri de tam katılım sağlayacak. Denetimlerle ilgili 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgede de detaylar netleşti.

Genelgede şu ifadeler yer aldı:

HERKES DENETİME KATILACAK

"6 Ağustos 2020 Perşembe günü tüm il ve ilçelerde, bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk birimlerinin (zabıta, özel güvenlik vb.) katılımıyla "SAĞLIK İÇİN HEPİMİZ İÇİN" mottosu ile bugüne kadarki en kapsamlı denetimin gerçekleştirilecek.

DENETLENECEK ALANLAR

Bu denetimler; konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikâh yapılan yerler, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, taksi durakları, park/piknik alanları, lunapark/tematik parklar ve bilumum yaşam alanlarını kapsayacak şekilde planlanacak.

BİLİNÇLENDİRME FAALİYETLERİNE AĞIRLIK VERİLECEK

Denetim ekipleri, her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri vb.) ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenecek. Denetimler sırasında rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilecek."

BAKAN SOYLU NE DEMİŞTİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gün içerisinde yaptığı paylaşımda yarınki denetimle ilgili şunları yazmıştı Yarın, Tüm Türkiye'de salgınla ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz. 'Kontrollü Sosyal Hayat.' Pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında hepimiz sahada olacağız. Valiler, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, Esnaf ve Ticaret Odaları, Kurum Müdürleri, Kolluk, Zabıta."

Son Dakika: Bakan Soylu'nun 'en yoğun' diyerek duyurduğu korona denetiminin detayları yayınlanan genelgede belli oldu

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Son Dakika: Bakan Soylu'nun 'en yoğun' diyerek duyurduğu korona denetiminin detayları yayınlanan genelgede belli oldu
Haber Yorumları (14)
GÖKTÜRK: YARIN HER ŞEY NORMAL OLUR SÜRPRİZ YAPILSIN BAKIN KURALLARA UYAN VARMI YÜZDE ON CİVARINDA UYAN VAR.
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ALİ: 40derece de neyın denetımı sokaklarda polisler dahil çene altında
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ATARABASI OSMAN: okullar açılmasın abi, vaka sayısı binin üstüne çıktı abi, uzaktan eğitim yapılsın okuyan okuyo okumayan zaten okumuyo abi, sırf sokakta kalabalık yapmasın diye bi sürü insanı okula tıkılıyo eğitim kalitesi düşüyo abi
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