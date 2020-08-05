Son dakika! 8 yaşındaki kardeşini bıçakla öldürdüğünü söyleyip, polise teslim oldu Son dakika haberleri: ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, polis merkezine giden S.Y. (18), kardeşi Seyit Taha Y.'yi (8) ormanlık alanda bıçaklayarak öldürdüğünü söyleyip teslim oldu.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, polis merkezine giden S.Y. (18), kardeşi Seyit Taha Y.'yi (8) ormanlık alanda bıçaklayarak öldürdüğünü söyleyip teslim oldu. Bölgeye giden polis, Seyit Taha Y.'nin cansız bedenini buldu. Komşuları tarafından psikolojik sorunları olduğu ve ailesinin kardeşine daha fazla ilgi göstermesi nedeniyle kıskançlık yaşadığı öne sürülen S.Y. gözaltına alındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Manavgat'ın Türkbeleni mesire alanının Kasaplar Mahallesi'ne bakan tarafındaki ormanlık alanda meydana geldi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Merkezi'ne gelen S.Y., ilkokul öğrencisi kardeşi Seyit Taha Y.'yi Türkbeleni ormanlık alanına götürüp, bıçakla öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine S.Y.'yi gözaltına alan polis, sağlık ekipleri eşliğinde bölgeye giderek inceleme yaptı.

POLİS ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNİ BULDUOrman yolundan yaklaşık 300 metre içeri giren polis S.Y.'nin belirttiği noktada, Seyit Taha Y.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaşamını yitirdiği belirlenen Seyit Taha Y.'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Seyit Taha Y.'nin ailesinin olay yerinin yakınında oturduğu, baba Osman Y.'nin şoförlük yaptığı öğrenildi. Öte yandan komşuları tarafından S.Y.'nin psikolojik sorunları olduğu ve ailesinin kardeşine daha fazla ilgi göstermesi nedeniyle kıskançlık yaşadığı öne sürüldü.

Kaynak: DHA