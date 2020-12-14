Son Dakika! 7-14 Aralık'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 39 bin 146 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı

Son dakika! İçişleri Bakanlığı, 7-14 Aralık'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 39 bin 146 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.

Artan korona vakaları sonrasında alınan kısıtlama kararları uygulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda hafta içi 21.00'den sonra ve cuma akşamları 21.00'den pazartesi sabah 05.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bilançosu açıklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan bu hafta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması hakkında şu açıklama yapıldı:

"7 Aralık Pazartesi gününden itibaren hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 11 Aralık Cuma akşamı saat 21.00'den 14 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 39 bin 146 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır"

"KURALLARA UYMAYI SÜRDÜRMELİYİZ"

Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler, yapılan sıkı denetimler, rakamlara olumlu yansımaya başlamıştır" denilen açıklamada, "Ancak virüs ile mücadele henüz bitmiş değildir. Rehavete kapılmadan, temizlik, maske ve mesafe başta olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize; tüm bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz" denildi.