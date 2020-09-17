Son Dakika: 67 yaşındaki komşusunu darbeden Halil Sezai tutuklandı
Son dakika: Tuzla'da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i tekme tokat dövdüğü görüntülerle gündeme gelen şarkıcı Halil Sezai, "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
Tuzla'da villa komşusu olan 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i dövdüğü görüntülerle gündeme bomba gibi düşen Halil Sezai, çıkarıldığı mahkemede "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
Komşusu Hüseyin Meriç'i (67) darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve serbest bırakılan şarkıcı Halil Sezai (41), savcılığın talimatı üzerine ifade vermek için Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne polis eşliğinde getirildi. Şarkıcı, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmişti.
"SİLAHLA KASTEN YARALAMA" SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Halil Sezai'nin ifadesinde yaşlı adamı darbettiğini kabul ettiği ve sopayı eline şaka amaçlı aldığını söylediği öğrenildi. Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Halil Sezai "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Tuzla'da 15 Eylül'de Halil Sezai, 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darp ettiği görüntüler ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınmış ve emniyette ifade vermesinin ardından serbest bırakılmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı darp olayıyla ilgili soruşturmayı genişletmesinin ardından Sezai'yi savcılık ifadesinin alınmasının için adliyeye çağırmıştı.