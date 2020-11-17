Son Dakika: 65 yaş ve üstü için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 20 yaş altı için de getiriliyor

Son dakika: Artan koronavirüs vakaları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbir kararlarını açıkladı. Daha önce de uygulanan 65 yaş ve üstü için belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da getirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan vakaların ardından yeni tedbirlerin ele alındığı Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Son dönemde artan koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için yeni tedbir kararları açıklandı. Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında; 65 yaş ve üstü için belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.

ÇOK SAYIDA İLDE 65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN KISITLAMA GETİRİLMİŞTİ

Daha önce çok sayıda ilde, 65 yaş ve üstü için belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı.

YENİ TEDBİR KARARLARI