Son Dakika: 65 yaş ve üstü için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 20 yaş altı için de getiriliyor
17.11.2020 20:05 | Son Güncelleme: 17.11.2020 20:47
Son dakika: Artan koronavirüs vakaları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbir kararlarını açıkladı. Daha önce de uygulanan 65 yaş ve üstü için belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da getirilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan vakaların ardından yeni tedbirlerin ele alındığı Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Son dönemde artan koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için yeni tedbir kararları açıklandı. Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında; 65 yaş ve üstü için belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.
ÇOK SAYIDA İLDE 65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN KISITLAMA GETİRİLMİŞTİ
Daha önce çok sayıda ilde, 65 yaş ve üstü için belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı.
YENİ TEDBİR KARARLARI
- Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde sabah 10.00 ile akşam 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak, okullardaki eğitim yılsonuna kadar online sürdürülecek.
- Alışveriş yerleri, berberler, restoranlar saat 10.00 ile 20.00 arası açık kalacak.
- Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı kalacak.
- Restoranlarda sadece paket servisi yapacak.
- Kıraathanelere bir süre ara verilecek.
- Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak.
- Şehirlerimizin ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek.