Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altına yeni tedbir! Toplu taşıma kullanamayacaklar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri duyurdu. Buna göre; 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşımayı kullanamayacak.