Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altına yeni tedbir! Toplu taşıma kullanamayacaklar
30.11.2020 20:22 | Son Güncelleme: 30.11.2020 20:34
Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri duyurdu. Buna göre; 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşımayı kullanamayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çok sayıda tedbir kararının alındığı toplantıda 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşımayı da kullanamayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaklardır. Umumi Hıfzıssıhha Kurulları illerdeki taşıma hizmetlerinde salgının yayılmasına yol açan aksaklıkları gidermek için gereken tedbirleri alacaktır. Anasınıfı ve benzeri eğitim kurumların faaliyetlerine ara verilecektir" ifadelerini kullandı.