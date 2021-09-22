Son dakika: 5 ilde FETÖ'nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 5 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre KOCAELİ merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.
KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah, 'FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması'na yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonla 5 kişi, gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak - Son Dakika Haberleri