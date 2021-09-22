Son dakika: 5 ilde FETÖ'nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 5 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: 5 ilde FETÖ'nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 5 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak - Haberler | Güncel
Son dakika: 5 ilde FETÖ'nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 5 gözaltı

Son dakika habere göre KOCAELİ merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah, 'FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması'na yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonla 5 kişi, gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak - Son Dakika Haberleri
İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

 Son dakika haber: İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU

Son dakika haber: İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU

 İstanbul merkezli 8 ildeki FETÖ operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 8 ildeki FETÖ operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Sezai Temelli Meral Akşener Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu
Magazin Göksel Oğuzhan Koç Pınar Deniz Acun Ilıcalı
Spor Lionel Messi Marcao Balotelli Arda Turan Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mahmut Özer Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika: 5 ilde FETÖ'nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 5 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 15:06:41. #1.17#