4 Arap Ülkesinden Katar'a Tehdit: Yeni Yaptırımlar Uygulayacağız!
Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, taleplerini reddeden Katar'a yeni yaptırımlar uygulayacaklarını açıkladılar.
Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, "istekler listesi"ne verdiği olumsuz yanıtın ardından, Katar'a yeni yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.
"POLİTİKASINI DEĞİŞTİRENE KADAR KATAR'A BASKI"
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Katar'ın dört Arap ülkesinin taleplerine olumsuz yanıt verdiğini duyurdu.
Mısır Dışişleri Bakanı'nın Katar açıklamasının ardından 4 ülke tarafından yapılan ortak açıklamada "Katar politikalarını değiştirene kadar yaptırımlar sürecek. İlerde Katar'a yönelik yeni yaptırımlar uygulayacağız." denildi.
"TÜRKİYE'NİN TARAFSIZ KALMASINI UMUYORUZ!"
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı "Katar krizinde Türkiye'nin tarafsız kalmaya devam edeceğini ümit ediyoruz" dedi.
Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, Katar'ı terörizme destek olmakla suçlamış ve geçtiğimiz ay diplomatik ilişkileri kestiklerini açıklamıştı.