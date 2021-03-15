Son dakika 3. sayfa: Pick-up ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
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Son dakika 3. sayfa: Pick-up ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

15.03.2021 17:30 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:37
Son dakika 3. sayfa: Pick-up ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Gelen son dakika haberlerine göre Bartın'da pick-up ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Bartın'da pick-up ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Bartın Kozcağız karayolunun Ağdacı köyü mevkiinde meydana geldi. Zeki K. (58) idaresindeki 74 AP 266 plakalı Renault marka otomobil ile Tayfun S. İdaresindeki 74 AY 474 plakalı Mitsubishi marka pick-up kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 74 AP 266 plakalı araç sürücüsü Zeki K. ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan Fatma A. (60), 74 AY 474 plakalı araç sürücüsü Tayfun S. yaralandı.

Yaralılar 112 ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan durumu ağır olan Fatma A.'nın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybettiği öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - BARTIN

Son dakika 3. sayfa: Pick-up ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Son dakika 3. sayfa: Pick-up ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Son dakika 3. sayfa: Pick-up ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Son dakika 3. sayfa: Pick-up ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Son dakika 3. sayfa: Pick-up ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Son dakika 3. sayfa: Pick-up ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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