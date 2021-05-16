Son dakika 3. sayfa: Kız arkadaşının yakınları tarafından ölüme atılan genç böyle kurtarıldı
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Son dakika 3. sayfa: Kız arkadaşının yakınları tarafından ölüme atılan genç böyle kurtarıldı

Son dakika 3. sayfa: Kız arkadaşının yakınları tarafından ölüme atılan genç böyle kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kız arkadaşının yakınları tarafından darp edilerek nehre atıldığı iddia edilen gencin çaresizce kurtarılmayı beklediği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kız arkadaşının yakınları tarafından darp edilerek nehre atıldığı iddia edilen gencin çaresizce kurtarılmayı beklediği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, Adapazarı ilçesi Köprübaşı Mahallesi kenarından geçen Sakarya Nehri'nde 3 gün önce meydana geldi. İddiaya göre, Samet Ç. (29) nehir kenarında araç içerisinde kız arkadaşıyla konuştuğu esnada kızın yakınları geldi. Araçtan zorla indirilen genç, kızın yakınları tarafından darp edildikten sonra nehre atıldı. Nehirde boğulma tehlikesi geçiren gence aldırış etmeyen şahıslar, gencin üzerine taş atmaya başladı. Yardım çığlıkları üzerine şahıslar bölgeden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, vatandaşı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Samet Ç., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Gencin ölümün kıyısında çaresiz bekleyişi cep telefonu kamerasına yansıdı

Adapazarı ilçesinde kız arkadaşının yakınları tarafından darp edilerek nehre atıldığı iddia edilen gencin çaresizce kurtarılmayı beklediği anların görüntüsü ortaya çıktı. Darp edildikten sonra nehre atılan ve boğulma tehlikesi geçiren gencin ölümün kıyısında çaresiz bekleyişi bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, gencin nehir kıyısında toprağa tutunması, polis ve sağlık ekibinin genci kurtarmaya çalışması yer alıyor. - SAKARYA

Son dakika 3. sayfa: Kız arkadaşının yakınları tarafından ölüme atılan genç böyle kurtarıldı
Son dakika 3. sayfa: Kız arkadaşının yakınları tarafından ölüme atılan genç böyle kurtarıldı
Son dakika 3. sayfa: Kız arkadaşının yakınları tarafından ölüme atılan genç böyle kurtarıldı
Son dakika 3. sayfa: Kız arkadaşının yakınları tarafından ölüme atılan genç böyle kurtarıldı
Son dakika 3. sayfa: Kız arkadaşının yakınları tarafından ölüme atılan genç böyle kurtarıldı
Son dakika 3. sayfa: Kız arkadaşının yakınları tarafından ölüme atılan genç böyle kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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