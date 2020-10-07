Cumhurbaşkanına hakaretle suçlanan CHP'li hakim karşısına çıktı
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Cumhurbaşkanına hakaretle suçlanan CHP'li hakim karşısına çıktı

07.10.2020 14:50 | Son Güncelleme: 07.10.2020 15:05
Cumhurbaşkanına hakaretle suçlanan CHP'li hakim karşısına çıktı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlardan dolayı hakim karşısına çıkan CHP Gaziantep İl Gençlik Kolları Başkanı Umut Can Kadaş, paylaşımlarında hakaret kastının olmadığını söyledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlardan dolayı hakim karşısına çıkan CHP Gaziantep İl Gençlik Kolları Başkanı Umut Can Kadaş, paylaşımlarında hakaret kastının olmadığını söyledi. Mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep İl Gençlik Kolları Başkanı Umut Can Kadaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımdan dolayı hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan açılan davanın görülmesine başlandı. Gaziantep 24'üncü Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada sanık Umut Can Kadaş ve avukatları Yunus Emre Özmen, Ömer Örs ile Ulaş Şarklı hazır bulunurken, CHP Gençlik Kolları Başkanı Emre Yılmaz ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Korkmaz da duruşmayı takip etti.

"PAYLAŞIMLARIM ELEŞTİRİ NİTELİĞİNDEDİR"

Duruşma, Umut Can Kadaş'ın sorgusuyla başladı. O dönemde Türkiye'de sosyal medya üzerinden 'hırsız katil Erdoğan' şeklinde etiketlerle paylaşımlar yapıldığını aktaran Kadaş, "Ben sadece bu etiketle bir paylaşım yaptım. Bu etiketi ortaya çıkaran da ben değilim. Benim siyasi bir kişiliğim var. Ben CHP Gençlik Kolları Başkanıyım. Kamuoyunu bilgilendirme görevim var. Hakkında paylaşım yaptığım Cumhurbaşkanının da siyasi bir kişiliği var. İkinci paylaşımım da Suriye tezkeresiyle ilgilidir. Paylaşımlarım eleştiri niteliğindedir. Hakaret kastım yoktu. Beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sanık Kadaş'ın ardından duruşma, avukat Ömer Örs'ün savunmasıyla devam etti. Örs, savunmasında siyasetçilerin ağır eleştirilere tahammül etmek zorunda olduğunu belirterek, "Bu yönde AİHM kararları var. Ayrıca müvekkilimin yaptığı paylaşımlar Gezi Parkı etiketleriyle alakalıdır. Orada Cumhurbaşkanının tutumu eleştirilmiştir. Hakaret kastı yoktur" dedi.

Sanık avukatlarının savunmalarının ardından iddia makamı esasa ilişkin mütalaa sunmak için ek süre talep etti. Mahkeme heyeti de iddia makamının esasa ilişkin mütalaayı sunması ve sanık avukatlarının esasa ilişkin savunma dilekçelerini vermesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

(İHA)

Cumhurbaşkanına hakaretle suçlanan CHP'li hakim karşısına çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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