Son dakika 3. sayfa: Alanya'da yasa dışı bahis operasyonuna 4 tutuklama, 1 ev hapsi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Alanya'da yasa dışı bahis operasyonuna 4 tutuklama, 1 ev hapsi

İhlas Haber Ajansı / ERDAL ANAK - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Alanya'da yasa dışı bahis operasyonuna 4 tutuklama, 1 ev hapsi Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın yasa dışı bahis şüphelilerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanırken, 1 kişi ise ev hapsi cezası aldı.

Alanya'da yasa dışı bahis operasyonuna 4 tutuklama, 1 ev hapsi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın yasa dışı bahis şüphelilerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanırken, 1 kişi ise ev hapsi cezası aldı.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Güllerpınarı ve Konaklı mahallelerinde bulunan iki iş yerinde yasa dışı bahis oynatıldığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen işletmeler ve yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen şüphelilere yönelik 6 ev ile 2 iş yeri olmak üzere toplam 8 noktaya baskın düzenledi. Baskında iddaa bayi sahibi olduğu öğrenilen Raşit G. K. ile Hasan Y., Nuri Y., Şevket E. İlyas S. ve Ali F. A. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise dijital materyal, 9 kök Hint keneviri, suçtan elde edildiği değerlendirilen 100 dolar, 52 bin 100 TL ve yasa dışı bahis para alışverişinde kullanılan 3 defter ele geçirildi. Baskınlar sırasında yasadışı bahis oynadıkları tespit edilen 30 kişinin hakkında ise 11 bin 877 TL'den 47 bin 525 TL'ye kadar idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan şüphelilerden İlyas S. savcılık talimatıyla serbest kaldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sulh ceza hakimliğince Ali F. A. ev hapsi kararı verilerek, serbest bırakılırken, Hasan Y., Nuri Y., Şevket E. ve Raşit G. K. İse tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika 3. sayfa: Alanya'da yasa dışı bahis operasyonuna 4 tutuklama, 1 ev hapsi
Son dakika 3. sayfa: Alanya'da yasa dışı bahis operasyonuna 4 tutuklama, 1 ev hapsi
Son dakika 3. sayfa: Alanya'da yasa dışı bahis operasyonuna 4 tutuklama, 1 ev hapsi
Son dakika 3. sayfa: Alanya'da yasa dışı bahis operasyonuna 4 tutuklama, 1 ev hapsi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL ANAK

Doğum günü alışverişine giden anne kazada öldü, oğlu ve 4 yakını yaralandı
Doğum günü alışverişine giden anne kazada öldü, oğlu ve 4 yakını yaralandı
Yumruk atıp ölüm tehditleri savurduğu sürücü, otomobilden inince motosikletli arkasına bakmadan kaçtı
Yumruk atıp ölüm tehditleri savurduğu sürücü, otomobilden inince motosikletli arkasına bakmadan kaçtı
Araçtaki şahsa küfürler ve yumruklar savuran motosikletli, sürücü otomobilden çıkınca arkasına bile bakmadan kaçtı
Araçtaki şahsa küfürler ve yumruklar savuran motosikletli, sürücü otomobilden çıkınca arkasına bile bakmadan kaçtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ersin Tatar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hakan Altun Serdar Ortaç Nesrin Cavadzade
Spor Muslera Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Mete Kalkavan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika 3. sayfa: Alanya'da yasa dışı bahis operasyonuna 4 tutuklama, 1 ev hapsi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 02:47:51. #1.15#

title