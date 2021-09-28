Son dakika gündem: 28 Şubat Davası hükümlüsü Çevik Bir İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi

ANKARA 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararları sonrası 19 Ağustos'ta cezaevine giren, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, İstanbul adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Çevik Bir'in Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nde 6 gün süresince yatarak tetkikleri yapılmıştı. Bir'in bu tetkiklerden sonra, mevcutlu olarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirilmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

BİR'DE DEMANS BELİRTİLERİ VAR

Avukatı Ümit Kara DHA'ya yaptığı açıklamada Çevik Bir'in sağlık durumunun tespiti için Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nde tetkiklerinin yapıldığını söyledi. Kara, demans belirtileri gösteren Çevik Bir'in tetkiklerinin yapılması sonrası Buca Cezaevi'nden, raporlarını değerlendirmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na mevcutlu olarak sevk edildiğini bildirdi. Adli Tıp Kurumu'nun değerlendirme raporu sonrası, cezaevinde kalıp kalamayacağına ilişkin bir karar verilecek. Emekli Orgeneral Çevik Bir'in cezaevi şartlarında tedavisinin yapılamayacağına karar verilirse infaz ertelemesi söz konusu olacak.

"MAHKUMUN HAYATI İÇİN TEHLİKE VARSA…"

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