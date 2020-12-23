22 gündür kayıp olarak aranan yaşlı kadın, ölü bulundu
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22 gündür kayıp olarak aranan yaşlı kadın, ölü bulundu

23.12.2020 16:57 | Son Güncelleme: 23.12.2020 17:19
22 gündür kayıp olarak aranan yaşlı kadın, ölü bulundu

Çankırı'da 22 gündür kayıp olarak aranan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım, yaşadığı köyden 3 kilometre uzaklıktaki arazide ölü bulundu.

Çankırı'da merkeze bağlı Çatalelma köyünde yaşayan, evli ve 3 çocuk annesi Sevim Yıldırım, 1 Aralık'ta odun toplamak için evinden ayrıldı. Daha sonra Yıldırım'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede jandarma, AFAD, Kastamonu'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Son dakika! 22 gündür kayıp yaşlı kadın, ölü bulundu

CANSIZ BEDENİ 22 GÜN SONRA BULUNDU

Köy halkının da destek verdiği arama çalışmalarının 22'nci gününde, yaşlı kadının cansız bedeni köyden 3 kilometre uzaklıkta arazide bulundu. Yıldırım'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Son dakika! 22 gündür kayıp yaşlı kadın, ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARICI

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