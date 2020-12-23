22 gündür kayıp olarak aranan yaşlı kadın, ölü bulundu

Çankırı'da merkeze bağlı Çatalelma köyünde yaşayan, evli ve 3 çocuk annesi Sevim Yıldırım, 1 Aralık'ta odun toplamak için evinden ayrıldı. Daha sonra Yıldırım'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede jandarma, AFAD, Kastamonu'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

CANSIZ BEDENİ 22 GÜN SONRA BULUNDU

Köy halkının da destek verdiği arama çalışmalarının 22'nci gününde, yaşlı kadının cansız bedeni köyden 3 kilometre uzaklıkta arazide bulundu. Yıldırım'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARICI