21 yaşındaki Azra'nın katili 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan tutuklandı

Antalya'da 5 gün önce kaybolan 21 yaşındaki genç kızı tecavüz ettikten sonra boğarak öldürüp cesedini 10 parçaya bölerek ormanlık alana gömen katil zanlısı, 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'da 5 gün önce kaybolan 21 yaşındaki genç kızı tecavüz ettikten sonra boğarak öldürüp cesedini 10 parçaya bölerek ormanlık alana gömen katil zanlısı, 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

28 Temmuz Çarşamba günü evinden ayrılan Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan ailesi 5 gündür haber alamıyordu. Olayla ilgili inceleme başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, genç kızın son olarak Konyaaltı ilçesinde emlak işiyle uğraşan inşaat mühendisi M.M.A. (48) ile görüştüğünü tespit etti. Gözaltına alınan ve ilk ifadesinde "Önceden tanışmıştık. Geldi birlikte yemek yedik, ardından gitti" dediği öğrenilen şüpheli serbest bırakıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şehir polis ve güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Görüntülerde M.M.A.'nın evinden defalarca valizler çıktığını tespit eden ekipler, şüpheliyi tekrar gözaltına aldı. Çapraz sorguda cinayeti itiraf eden zanlının "Beraber yemek yiyip alkol aldık. Aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp parçalara böldüm. Kepez ilçesi Varsak'taki ormanlık alana gömdüm" dediği öğrenildi.

"CANAVARCA HİSLE ADAM ÖLDÜRMEK" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Cinayet itirafının ardından katil zanlısı, belirtilen adreste cesedin yerini gösterdi. Adrese giden ekipler, genç kızın cesedini parçalara bölünmüş halde buldu. Haytaoğlu'nun cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı M.M.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlı, "canavarca hisle adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Suat Metin - Elifnaz Altürk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı