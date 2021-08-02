21 yaşındaki Azra'nın katili 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

21 yaşındaki Azra'nın katili 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da 5 gün önce kaybolan 21 yaşındaki genç kızı tecavüz ettikten sonra boğarak öldürüp cesedini 10 parçaya bölerek ormanlık alana gömen katil zanlısı, 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'da 5 gün önce kaybolan 21 yaşındaki genç kızı tecavüz ettikten sonra boğarak öldürüp cesedini 10 parçaya bölerek ormanlık alana gömen katil zanlısı, 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

28 Temmuz Çarşamba günü evinden ayrılan Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan ailesi 5 gündür haber alamıyordu. Olayla ilgili inceleme başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, genç kızın son olarak Konyaaltı ilçesinde emlak işiyle uğraşan inşaat mühendisi M.M.A. (48) ile görüştüğünü tespit etti. Gözaltına alınan ve ilk ifadesinde "Önceden tanışmıştık. Geldi birlikte yemek yedik, ardından gitti" dediği öğrenilen şüpheli serbest bırakıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şehir polis ve güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Görüntülerde M.M.A.'nın evinden defalarca valizler çıktığını tespit eden ekipler, şüpheliyi tekrar gözaltına aldı. Çapraz sorguda cinayeti itiraf eden zanlının "Beraber yemek yiyip alkol aldık. Aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp parçalara böldüm. Kepez ilçesi Varsak'taki ormanlık alana gömdüm" dediği öğrenildi.

"CANAVARCA HİSLE ADAM ÖLDÜRMEK" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Cinayet itirafının ardından katil zanlısı, belirtilen adreste cesedin yerini gösterdi. Adrese giden ekipler, genç kızın cesedini parçalara bölünmüş halde buldu. Haytaoğlu'nun cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı M.M.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlı, "canavarca hisle adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Suat Metin - Elifnaz Altürk/İHA)

21 yaşındaki Azra'nın katili 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan tutuklandı
21 yaşındaki Azra'nın katili 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan tutuklandı
21 yaşındaki Azra'nın katili 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan tutuklandı
21 yaşındaki Azra'nın katili 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Emniyet'ten vatandaşın ihtiyacına jet hızıyla cevap! 5 bin kişi kapasiteli mutfak tırı kuruldu
Emniyet'ten vatandaşın ihtiyacına jet hızıyla cevap! 5 bin kişi kapasiteli mutfak tırı kuruldu
Son Dakika: Üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren katil zanlısı tutuklandı
Son Dakika: Üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren katil zanlısı tutuklandı
Azra'nın parçalara ayırılıp, valizle ormana gömülen cesedi bulundu (3)
Azra'nın parçalara ayırılıp, valizle ormana gömülen cesedi bulundu (3)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Seda Sayan Yusuf Güney Sevda Erginci Çağatay Akman
Spor Metin Oktay Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Abdullah Avcı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
21 yaşındaki Azra'nın katili 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.08.2021 21:10:55. #1.13#

title