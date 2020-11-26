15 Temmuz şehidinin kardeşinden teşekkür
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

15 Temmuz şehidinin kardeşinden teşekkür

26.11.2020 13:40 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:45
15 Temmuz şehidinin kardeşinden teşekkür

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Yasin Yılmaz'ın kardeşi Mustafa Yılmaz, verilen cezalardan memnun olduklarını dile getirdi.

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Yasin Yılmaz'ın kardeşi Mustafa Yılmaz, verilen cezalardan memnun olduklarını dile getirdi.

FETÖ'nün hain darbe girişiminde Ankara'da şehit olan Yasin Yılmaz'ın ailesi Akıncılar üssü davasında verilen cezalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yılmaz'ın kardeşi Mustafa Yılmaz haberi alır almak ağabeyinin Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde bulunan mezarına gitti.

Yılmaz burada yaptığı açıklamada, kararın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Bugün Akıncı üssünde hainlik edenler 79'ar yıl ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldılar. Verilen cezadan memnunuz ancak acımız hala dinmemiştir. Bu ülkede hainlik edenlerin olmadığı, vatanı milleti bölmeyecek insanların olduğu bir ülkede yaşamak istiyoruz. Bunun için de elimizden gelen mücadeleyi bundan sonra da vereceğiz. Bu bayrak hiçbir zaman inmeyecek, bu ezan hiçbir zaman susmayacak bizde elimizden gelen her şeyi yapacağız. Teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Bunlar da ilginizi çekebilir

ODTÜ'den heyecanlandıran buluş! Koklamak koronadan korunmaya yetiyor
ODTÜ'den heyecanlandıran buluş! Koklamak koronadan korunmaya yetiyor
Örgütten kaçan terörist tecavüz olaylarını böyle anlattı: Orada erkek kadın fark etmiyordu
Örgütten kaçan terörist tecavüz olaylarını böyle anlattı: Orada erkek kadın fark etmiyordu
Hem suçlu hem güçlüler! Akıncı Üssü Davası'nın sanıklarından mahkemeye küstah tehditler
Hem suçlu hem güçlüler! Akıncı Üssü Davası'nın sanıklarından mahkemeye küstah tehditler

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

15 Temmuz şehidinin babası: 'Cezaları alınca acımız biraz hafifledi'
15 Temmuz şehidinin babası: "Cezaları alınca acımız biraz hafifledi"
Son dakika haberleri | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi
Son dakika haberleri | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki eylem trafiğe neden oldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki eylem trafiğe neden oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Sıla Özge Özder Şevval Sam Sinan Akçıl
Spor Falcao Samatta Ersun Yanal Sergen Yalçın Christian Luyindama
Tüm Haberler Kasım Erkek Antalya Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 15 Temmuz şehidinin kardeşinden teşekkür - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 13:45:37. #1.15#
title