Son Dakika! B Planını Harekete Geçirdiler! 15 CHP'li Vekil, İYİ Parti'ye Geçiyor

İYİ Parti'nin seçime girip giremeyeceği tartışılırken CHP ve İYİ Parti, B planını hayata geçirdi. CHP'den 15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti'ye geçiyor. İYİ Parti'nin grup kurmasıyla seçime girmesi sağlanacak. Yani 100 bin imzaya gerek kalmadan Meral Akşener'in adaylığını bu şekilde gerçekleştirebilecekler.

İYİ PARTİ'Yİ ZİYARET EDECEKLER

Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın aktardığına göre, CHP ile İYİ Parti kurmayları görüşüyor. Saat 16.00'da CHP Sözcüsü Bülent Tezcan ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İYİ Parti'ye ziyarette bulunacak.

CHP, SAAT 13:30'DA AÇIKLAMA YAPACAK

İYİ Parti, CHP'li vekillerin katılmasıyla seçime katılma konusundaki tartışmaları noktalamış olacak. CHP Grup Başkanvekili Altay'ın, saat 13.30'da açıklama yapması bekleniyor.

İSİMLER BELLİ OLDU

CHP'den İYİ Parti'ye geçecek 15 isim arasında; Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca, Burdur Milletvekili Mehmet Göker ve Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu da bulunuyor.

Şu an Meclis'te bulunan İYİ Partili isimler şöyle:

Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Isparta Milletvekili Nuri Okutan, İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu

20 VEKİL ŞARTI YERİNE GETİRİLECEK

Seçim Kanunu'na göre, bir partinin seçime katılabilmesi için, "İllerin en az yarısında, oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gruplarının bulunması şartını" yerine getirmesi gerekiyor. İYİ Parti'nin, 6 ay şartına takılması durumunda, B Formülü'nün yani, TBMM'de grup kurmak için gerekli olan 20 milletvekili şartının yerine getirilmesi için en az 15 milletvekiline daha ihtiyaç bulunuyor. Şu anda İYİ Parti'nin Meclis'te 5 sandalyesi bulunuyor. Meclis'te 20 sandalyeyi bulursa, İYİ Parti seçimlere doğrudan katılma hakkına kavuşacak.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER GİZLİCE GÖRÜŞTÜ

Erken seçim kararı sonrasında, muhalefet kanadındaki ittifak trafiği hız kazandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında da bir görüşme gerçekleşti. İki liderin, olası ittifak ve cumhurbaşkanlığı adaylarını ele aldığı bildirildi.

CHP, GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CNN Türk'te katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Tezcan, bugün basına yansıyan Kılıçdaroğlu-Akşener arasındaki gizli görüşme iddialarını doğruladı ve, "Bir görüşme olmuş. Sayın genel başkan İstanbul'da olduğu sırada Meral Akşener'in de İstanbul'da bulunmasından dolayı bir görüşme olmuş. " ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU, SP LİDERİ İLE DE BİR ARAYA GELECEK

Kılıçdaroğlu, pazartesi günü ise Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile CHP Genel Merkezi'nde biraraya gelecek. Karamollaoğlu aynı gün Akşener'i de ziyaret edecek.