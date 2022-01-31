Son Dakika: Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka haritasını paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre İstanbul yine zirvede yer aldı. Her 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 1245,73, Ankara'da 725,62, İzmir'de 729,81 oldu.

YOĞUNLUĞUN EN ÇOK ARTTIĞI 10 İL

Koca'nın paylaşımına göre 15-21 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz ise Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt ve Bayburt oldu.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları önceki güne göre düştü. 30 Ocak'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 88 bin 145 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 174'den 189'a yükseldi. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 81 bin 530 olurken toplam 428 bin 214 PCR testi yapıldı. Tabloyla ilgili Bakan Koca, "Toplum önemli ölçüde aşılı. Hastalık hafif seyrediyor. Tedbir ise halen şart. Aşı ve kişisel tedbirler ile salgın gündeminden çıkma zamanı." dedi.