Son dakika: 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
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Son dakika: 13 kentimizde antikor testleri yapılacak

Son dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Tekirdağ, Adana, Sakarya, Gaziantep, Manisa, Eskişehir, Bursa ve Kayseri'de antikor testleri yapılacak.

17.06.2020 10:36 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:14

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısında konuştu. Varank; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Tekirdağ, Adana, Sakarya, Gaziantep, Manisa, Eskişehir, Bursa ve Kayseri'de antikor testleri yapılacağını açıkladı.

Varank, "Mayıstan itibaren ekonomi dipten dönüş sinyalleri vermeye başladı, haziranda reel sektördeki canlanma hız kazandı. OSB'lerde ilk 5 ayda 520 yeni fabrika üretime geçti. Haziranın ilk yarısında, OSB'lerdeki elektrik tüketimi mayısa göre yüzde 31 arttı. Sadece OSB'lerde ilk 5 ayda 520 yeni fabrika üretime geçti. Yatırım talebi de pandemi koşullarına rağmen daha güçlü seyrediyor." diye konuştu.

13 İLDE ANTİKOR TESTLERİ YAPILACAK

Antikor testlerine 13 ilde başlayacaklarını ifade eden Varank, "İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Tekirdağ, Adana, Sakarya, Gaziantep, Manisa, Eskişehir, Bursa ve Kayseri'de antikor testleri yapılacak" dedi.

ANTİKOR TESTİ NEDİR?

İnsanlar, hastalığa yol açan virüsler gibi yabancı bir patojene maruz kaldıklarında, vücutta kan ve dokularda yaşayan antikorlar üremeye başlar. Bu proteinler, virüse yapışarak, kendisini kopyalamasını ve enfeksiyonun vücutta daha fazla yayılmasını engeller. Antikor ya da seroloji testi, vücudun bu antikorları üretip üretmediğine bakıyor. Bu antikorların tespit edilmesi, kişinin çok büyük ihtimalle koronavirüs geçirdiğini gösteriyor.

Son dakika: 13 kentimizde antikor testleri yapılacak

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