Son Dakika | 122 yıllık tarihi köprü selde büyük zarar gördü
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Son Dakika | 122 yıllık tarihi köprü selde büyük zarar gördü

İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre 122 yıllık tarihi köprü selde büyük zarar gördü Kurtuluş Savaşı'nda Karadeniz üzerinden İnebolu'ya gelen silah ve cephanelerin Ankara'ya taşındığı İstiklal Yolu'ndaki 122 yıllık tarihi köprü, 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde kısmen yıkıldı.

122 yıllık tarihi köprü selde büyük zarar gördü

KASTAMONU - Kurtuluş Savaşı'nda Karadeniz üzerinden İnebolu'ya gelen silah ve cephanelerin Ankara'ya taşındığı İstiklal Yolu'ndaki 122 yıllık tarihi köprü, 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde kısmen yıkıldı.

Kastamonu-İnebolu karayolu üzerinde Küre ilçesine 6 kilometre uzaklıkta Ersizlerdere Mevkiinde bulunan 122 yıllık tarihi İstiklal Yolu köprüsü, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından 2016 yılında restore edildi. 1899 yılında yapılan tarihi köprü, Kastamonu'da 11 Ağustos'ta yaşana sel felaketinde önemli ölçüde zarar gördü. Zarar gören tarihi köprünün onarılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Ayrıca yaşanan sel felaketi ve heyelanlar nedeniyle kapalı olan Kastamonu-İnebolu karayolunda da kısmen araç geçişine izin veriliyor.

Tarihi köprünün yakınındaki Ersizlerdere köyü sakinlerinden Emin Çelik, "Burası Küre'nin milli bir köprüsüdür. Öyle felaket sel geldi ki görmeyen bilemez, köydeki bütün köprüleri yıktıktan sonra bu milli köprümüzün de iki tane ayağı kımıldamaya başladı. Yıkılan köprü nedeniyle burada iki günde yolu açamadılar. Çok komik olaylar yaşadılar. Şimdi yapıyorlar Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Sel burada dağı taşı köyü götürüp gitti. Biz çok korktuk. Ben evden çıktım arabamda yattım. Köyden kentlerden gelen bütün sel burada birikti. Korktuğumuz o geceyi anlatamayız. Bu köprü İstiklal Yolu köprüsü. Fakat selde köprü kısmen hasar gördü. Buranın sel ile gideceğini tahmin bile etmiyorduk" dedi.

Çelik, çok şiddetli bir selin gelerek milli köprünün yıkılmasına neden olduğunu söyleyerek, "Köprünün iki ayağı yıkıldı. Türkiye Cumhuriyetine hayat veren bir köprü. Savaşa gelen askerlerimiz, silahların taşınması, bu köprü sayesinde oldu. Bu milli köprü artık yok ama selde bu köprüde zorlandı" diye konuştu.

Son Dakika | 122 yıllık tarihi köprü selde büyük zarar gördü
Son Dakika | 122 yıllık tarihi köprü selde büyük zarar gördü
Son Dakika | 122 yıllık tarihi köprü selde büyük zarar gördü
Son Dakika | 122 yıllık tarihi köprü selde büyük zarar gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu

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