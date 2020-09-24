Son dakika! 1 haftadır kayıp olan şahsın cesedi bulundu
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Son dakika! 1 haftadır kayıp olan şahsın cesedi bulundu

24.09.2020 14:34 | Son Güncelleme: 24.09.2020 14:37
Son dakika! 1 haftadır kayıp olan şahsın cesedi bulundu

Son dakika haberi: Kütahya'nın Gediz ilçesinde 17 Eylül'den bu yana kayıp olarak aranan Mustafa Demirci'nin cesedi jandarma ve iz köpeklerinin dikkati sayesinde bulundu.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 17 Eylül'den bu yana kayıp olarak aranan Mustafa Demirci'nin cesedi jandarma ve iz köpeklerinin dikkati sayesinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 1 hafta önce yazlıkçı olarak kaldıkları Murat Dağı'nda ki evlerinden çıkan 44 yaşındaki Mustafa Demirci'den bir daha haber alınamamıştı. 1 hafta boyunca Jandarma, AFAD ve gönüllülerden oluşan grup tarafından Murat Dağı'nda didik didik aranan Mustafa Demirci'nin cansız bedeni Araboğlu Yaylası'nda yangın göletinde bulundu.

Jandarma tarafında boşaltılan göletten çıkarılan Demirci'nin cesedinde yapılan ilk incelemede şahsın intihar ettiği yönünde bulgulara rastlanıldı. Kesin ölüm sebebinin öğrenilmesi ve otopsi için ceset Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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