Son 24 saatte korona virüsten 255 kişi hayatını kaybetti
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Son 24 saatte korona virüsten 255 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 255 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 255 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 17 bin 332 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 255 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 17 bin 332 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 27 Ağustos'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 17 bin 332 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 255 oldu. Bir günde toplam 286 bin 425 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 11 bin 396 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 77,00 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 59,02 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 93 milyon 004 bin 856'e yükseldi.

"AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR"

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Edirne, Kırıklareli Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya takip etti.

"EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA"

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 56,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Gümüşhane, Mardin, Diyarbakır, Bitlis, Muş, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni vaka sayımız 17.332. Bu bir salgın. 'İster istemez hastalığa yakalanan olur.' demek hiç mümkün mü? Yeni vefat sayımız 255. Bu ölümleri önceki vakalar hazırlıyor. Toplum bağışıklığına kadar yapılacak iki şey var: Aşı olmak, tedbirlere uymak!" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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