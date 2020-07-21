SOMALİ KONFERANSI'NDA ÖNEMLİ ÜLKE TÜRKİYE Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Somali'deki gelişmelerin konu alındığı konferansa Türkiye'den Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Naci Koru, Başbakanlık Başdanışmanı Büyükelçi Kani Torun, Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar, Kopenhag Büyükelçisi Mehmet Dönmez ve Dışişleri Bakanlığı...

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Somali'deki gelişmelerin konu alındığı konferansa Türkiye'den Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Naci Koru, Başbakanlık Başdanışmanı Büyükelçi Kani Torun, Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar, Kopenhag Büyükelçisi Mehmet Dönmez ve Dışişleri Bakanlığı Başkatibi İsmail Aydil katıldı.

Açılışı konuşmasını Başbakan Helle Thörning Schmidt'in yaptığı konferansta Naci Koru konferansla ilgili olarak yaptığı açıklamada 'Somali bilindiği gibi Türkiye için büyük önem taşıyor ve Somali'ye en çok yardım eden ülkeyiz. Somali'nin istikrara kavuşması için Türkiye son 4-5 senedir yoğun çalışma içinde. Uluslararası toplumlarda da bu konuda büyük bir bilinçlenme var. Biz orada ilk büyükelçilik açan ülkeyiz. Bu toplantıda ben Somalili yöneticilerle görüşmeler yaparak Türkiye'nin bundan sonra Somali'ye yapmayı planladığı yardımlarla ilgili konuları görüşeceğim. Toplantının 2 ana maddesi, Siyasi ve Ekonomik. Yani Somali'nin ekonomik ve siyasi durumu gözden geçirilerek, yapılacak yardımlar konusunda kararlar alınacak' dedi.

Somalili yöneticiler konferansın en önemli konuğunun Türkiye olduğunu söylerken, Naci Koru 'Türkiye'de serbest bırakılan Lars Hedegaard'a saldıran zanlı konusunda Türkiye'ye yapılan baskı konusunda bir görüşme yapıp yapmayacağı sorumuza bir randevu almadık. Bu konuyu görüşmeyeceğiz' cevabını verdi.

Kaynak: DHA