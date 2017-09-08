Somali'den Türkiye'ye Dua ve Teşekkür Var
Kıtlık ve kuraklık sebebi ile zor günler geçiren Somali’de bin on beş adet kurban kesimi gerçekleştiren İhlas Vakfı’nın Somali temsilcisi Abdulkadir Bağdadi, başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm hayırseverlere teşekkür ve duâ etti.
Kıtlık ve kuraklık sebebi ile zor günler geçiren Somali'de bin on beş adet kurban kesimi gerçekleştiren İhlas Vakfı'nın Somali temsilcisi Abdulkadir Bağdadi, başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm hayırseverlere teşekkür ve dua etti.
Yurt içi ve yurt dışında 43 yıldır yaptığı birçok hizmetin karşılığı olarak, Bakanlar Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile 'Kamu Yararına Çalışan Vakıf' statüsü kazanan İhlas Vakfı, kıtlık ve kuraklık sebebi ile zor günler geçiren Somali'de bin on beş kurban kesimi gerçekleştirdi. İhlas Vakfı Yurtdışı Koordinatörü Osman Gül ve İhlas Vakfı Eğitim Müşaviri Emekli Yüksek Mühendis Deniz Yarbay Cevat Karadayı'nın gözetiminde, hayırseverler tarafından bağışlanan bin on beş kurban vekaletini şartlarına uygun olarak kesip fakru zaruret içerisinde bulunan Somali halkına dağıtan İhlas Vakfı'nın Somali temsilcisi Abdulkadir Bağdadi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere İhlas Vakfı'nın kurucusu merhum Doktor Enver Ören'e, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören'e, İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Avukat Mehmet Okyay'a ve ekibine, vekaletleri gönderen tüm hayır sahiplerine teşekkür ederek dua etti. Bağdadi, "Dost kötü günde belli olur. Sizler Türkiye olarak en zor günlerimizde hep yanımızda oldunuz. Allah sizlerden razı olsun. Türk halkını ve Cumhurbaşkanını her türlü kötülüklerden korusun. Daima muvaffak ve muzaffer eylesin" dedi.
Hayırseverlerden okul yaptırılması için yardım isteyen Abdulkadir Bağdadi, "Bizim gıdaya, suya ihtiyacımız var ancak bunlardan daha önemli gördüğümüz eğitime daha çok ihtiyacımız var. Maalesef Somali Devleti 25 yıl boyunca iç savaş ve kıtlıklar sebebiyle çok zayıf düştü. Devlete ait okullarımız yok. Fakat medreselerimiz var. Buralarda Kur'an-ı Kerim okutuyoruz; hafız yetiştiriyoruz. Somali halkının yüzde 60'ı hafız olarak yetişiyor. Hafız olarak yetişen bu körpecik yavrular devletin okulu olmadığı için özel okullara gitmek zorunda kalıyorlar. Bu okulların bazıları ise bizim itikadımıza, kültürümüze uymuyor. Bu sebeple bizim kendi itikadımıza, Ehli Sünnet akidesine uygun, vatanını milletini seven, Müslümanlar arasında ayırım yapmayan, insanlara faydalı olan gençlik yetiştirmek istiyoruz. Bu sebeple bizim en çok okula ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. - MOGADİŞU