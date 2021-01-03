Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden işçilerden Aydoğdu'nun evinde yas hakim

Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden işçilerden Selami Aydoğdu'nun ailesi, evlatlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Somali'de dün sabah saatlerinde bomba yüklü motosikletle bir Türk firmasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden işçilerden 22 yaşındaki Selami Aydoğdu'nun Ankara'daki evine hüzün çöktü.

Aydoğdu'nun kayınvalidesi Arzu Han, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aydoğdu'nun çok iyi yürekli bir insan olduğunu ve onu kaybetmekten büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Aydoğdu'nun ailesiyle aynı mahallenin sakinleri olduklarını belirten Han, "(Kızımla) Küçüklükten beri birbirlerini seviyorlardı. Kendi çabasıyla yaptı bir şeyler. 'Sonunda mutlu olacağız.' dediler. 28 Haziran'da nikahları oldu. 2 aylık evliyken krediyle ev aldılar. 'Kredi borcumuzu ödeyeyim, daha rahat bir yaşantı sürelim.' diye oraya gitti." ifadelerini kullandı.

Kızı İrem'in, eşini kaybetmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını kaydeden Han, kızının sakinleştirici ilaçlarla ayakta durabildiğini anlattı.

Han, "Bir şey diyemiyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz." dedi.

"Dört dörtlük bir çocuktu"

Kayınbabası Zafer Han ise Aydoğdu'nun "dört dörtlük, güler yüzlü ve çalışkan bir çocuk olduğunu" söyledi.

Kızı İrem'in, eşinin Somali'ye gitmesine razı olmadığını anlatan Han, yaşanan durumun çok acı olduğunu ifade etti.

Damadıyla en son cuma günü konuştuklarını kaydeden Han, Aydoğdu'nun cenazesinin önce Ankara'ya, evine getirileceğini daha sonra memleketi Çorum'da defnedileceğini bildirdi.

Öte yandan, aynı terör saldırısında yaralanan Selami Aydoğdu'nun babası Ömer Aydoğdu'nun da Türkiye'ye getirileceği, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Somali'de bir Türk şirketine düzenlenen terör saldırısında Aydoğdu ve Erdinç Genç (44) hayatını kaybetmiş, 3'ü Türk 14 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici