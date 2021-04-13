Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet sağlanana kadar buradayız (4)

SAVCI, MÜTALAASINI AÇIKLADI Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ın ardından 3 tutuksuz sanığın ifadelerini yazılı olarak verdiği belirtildi.

SAVCI, MÜTALAASINI AÇIKLADI

Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ın ardından 3 tutuksuz sanığın ifadelerini yazılı olarak verdiği belirtildi. İşçilerin avukatları, Yargıtay 12'nci Dairesi'nin kararını eleştirirken, duruşmada söz alan madencilerin yakınları, 'adalet' vurgusunda bulundu.

Madende oğlu Kader Yıldırım'ı kaybeden anne Elmas Kaya, "7 kat yerin altında kim kaçabilirdi? İlahi adaletin tecelli edeceğine inancım tam. Orada 301 kişi değil, 5 bin kişi öldü. Ben de oğlumla beraber toprağa girdim" diye konuştu.

Gözyaşları içinde konuşan ve kazada Mustafa Kaya'yı kaybeden Naciye Kaya, "Eşim son aylarda gazdan zehirlenip eve geliyordu. Kömürü ellerine alamayacaklarını ve madenin yanacak kadar sıcak olduğunu söylüyordu. Benim eşim göz göre göre öldü. 301 kişi için 6 gün yattılar. Bu adalete nasıl güveneceğiz" dedi.

Soma 301 Madenciler Derneği Başkanı olan ve kazada ölen Uğur Çolak'ın babası İsmail Çolak, "Verdiğimiz adalet mücadelesinde göçük altında kaldık. Lütfen kararınızı elinizi vicdanınıza koyup da verin. Adalet, arkanızdaki yazıda kalmasın" diye konuştu.

MÜTALAA GERGİNLİĞİ YAŞANDI

Mahkeme heyeti, Yargıtay 12'nci Dairesi'nin bozma kararına uyma kararı verdiğini açıkladı. Heyete verdikleri karar sebebiyle tepki gösteren maden işçilerinin avukatları, tanıkların tutuklanmalarını, bir sonraki celselerde de duruşma salonuna getirilmelerini talep etti.

Taleplerin ardından mahkeme başkanı, savcıya esas hakkındaki mütalaasının hazır olup olmadığını sordu. Savcı, esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu söyleyince taraf avukatları duruma itiraz etti. İşçilerin avukatları, dosyada eksikler olduğunu, sanıkların kendilerini 'bilinçli taksirle öldürme ve yaralama' suçlarından savunmadıkları gerekçesiyle ek savunma yapılması gerektiğini ve mütalaaya ilişkin beyan verilmediğini söyledi. Bunun yanı sıra avukatlar, Anayasa Mahkemesi'ne yapılan itirazların da sonuçlarının beklenmesi gerektiğini belirterek heyetten ara karar talep etti. Heyet, esas hakkında mütalaada bulunulmasına engel bir durum olmadığı kararını verdi.

HALUK EVİNÇ İÇİN BERAAT İSTENDİ

Açıklanan ara kararın ardından savcı mütalaasını okudu. Savcı, mütalaasında Can Gürkan, Efkan Kurt ve Adem Ormanoğlu'nun bilinçli taksirle çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan cezalandırılmalarını, Haluk Evinç'in ise beraatini istedi.

Mütalaanın okunmasının ardından taraf avukatları, mütalaanın uzun olması sebebiyle savunma için süre talep etti.

Mahkeme heyeti; sanıkların tutuklanma taleplerinin reddine, duruşma salonuna getirilmesi taleplerinin reddine karar verdikten sonra taraf avukatlarının mütalaa için süre taleplerinin kabulüne ve yeni tanıkların dinlenmesine hükmederek duruşmayı 24 Mayıs'a erteledi.

Tolga TAHÇI- Ersan ERDOĞAN/AKHİSAR (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI