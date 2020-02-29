Soma'da istinat duvarı çöktü
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Soma'da istinat duvarı çöktü

Manisa'nın Soma ilçesinde istinat duvarı çöktü.

29.02.2020 12:46 | Son Güncelleme: 29.02.2020 12:46
Soma'da istinat duvarı çöktü

'nın ilçesinde istinat duvarı çöktü.

Dün geceden bu yana yağışın etkili olduğu ilçede Mahallesi girişinde bulunan 3 metre yüksekliğinde 20 metre genişliğindeki istinat duvarının 10 metrelik bölümü, yıkıldı.

Yola dökülen toprak ve duvar parçaları nedeniyle mahalleye giriş kapandı.

Jandarma ekipleri, duvar çevresinde güvenlik önlemi aldı.

İstinat duvarının yanındaki evin sahibi olan Eyüp Işık, yaşanan depremler ve yoğun yağışlarla istinat duvarında bozulmalar olduğunu, duvarın evin bulunduğu tarafa doğru yıkılmamasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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