Solunum cihazlarıyla ilgili önemli gelişme: Mekanik sistem geliştirdiler
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Solunum cihazlarıyla ilgili önemli gelişme: Mekanik sistem geliştirdiler - Haber
İzmir, Çiğli, EFE

Solunum cihazlarıyla ilgili önemli gelişme: Mekanik sistem geliştirdiler

Solunum cihazlarıyla ilgili önemli gelişme: Mekanik sistem geliştirdiler İzmir'deki firma, solunum cihazlarında havayı basınçlandıran parçanın üretimine başlıyor İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir firma, hastanelerin yoğun bakım servislerinde korona virüsü nedeniyle sıklıkla kullanılan...

08.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:04

Solunum cihazlarıyla ilgili önemli gelişme: Mekanik sistem geliştirdiler

İzmir'deki firma, solunum cihazlarında havayı basınçlandıran parçanın üretimine başlıyor

İZMİR - İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir firma, hastanelerin yoğun bakım servislerinde korona virüsü nedeniyle sıklıkla kullanılan solunum cihazlarında havayı basınçlandıran ventilatör parçalarının üretimini başlatıyor. Üretime Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'de destek verirken, firma yetkilisi Efe Gökdoğan, "Korona virüsü salgını nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde yoğun bakım ünitelerinde solunum cihazı sıkıntısı yaşanıyor. İki hafta içerisinde seri üretime geçmeyi planlıyoruz" dedi.

Korona virüsüne nedeniyle hastanelerin yoğun bakım servislerinde kullanılan solunum cihazlarının önemi artarken, Çiğli ilçesinde bir firma önemli bir çalışmayı hayata geçirdi. Bu kapsamda firma, solunum cihazlarında havayı basınçlandıran ventilatör parçalarının üretimini başlatacağını duyurdu. Firmaya bir destekte, virüse karşı önlemlerini artırılmasını talimatını veren Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'gen geldi.

Başkan Utku Gümrükçü, firmaya ziyaret gerçekleştirerek, üretimi yerinde inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

"Çok önemli bir proje üzerinde daha iş birliği başlattık"

Başkan Utku Gümrükçü, daha önce maske, yüz siperliği, entübe kutusu gibi projelere destek verdiklerini hatırlatarak, "Çiğli Belediyesi olarak Covid-19 virüsüyle mücadelede ilk günden beri toplumun tüm kesimlerine yönelik gerekli tedbirleri aldık ve almaya devam ediyoruz. Bu sürecin asıl kahramanları olan sağlık emekçilerimizin kullanması amacıyla ürettiğimiz maske, yüz siperliği ve entübe kutusundan sonra çok önemli bir proje üzerinde daha iş birliği başlattık. Çiğli Belediyesi olarak ventilatör solunum cihazı üretmeye çalışan kuruluşlarla irtibat kuruyoruz. Kendi aramızda bilgi alışverişi sağlıyoruz. Yüzde yüz yerli ve milli olan bu firmamız kendi buluşları olan solunum cihazlarının havasını üfleyen mekanik bir sistem geliştirdiler. Şuanda bu parçayı üreten dünyada üç dört firma var. Türkiye'de bunu üreten ilk firma Çiğli'de. Solunum cihazlarında hastaya verilen havayı basınçlandıran bu parçanın üretimi ile korona virüsü tedavisi gören birçok hastamızın hayatı kurtarılacak. Çiğli Belediyesi olarak, Ar-Ge çalışmalarına vereceğimiz destekle kentimizin üretim potansiyelini artıracak ve yerli üretimde Çiğli'yi bir marka yapacağız. Çiğlimizde üretim yapan firmalarımıza destek oluyoruz" dedi.

"Haftada bin adet üreteceğiz"

Başkan Utku Gümrükçü'nün kendilerine sağladıkları desteklerden ötürü memnuniyet duyduklarını vurgulayan şirket yetkilisi Efe Gökdoğan, "Korona virüsü salgını nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde yoğun bakım ünitelerinde solunum cihazı sıkıntısı yaşanıyor. Bu sıkıntıyı yaşayan ülkeler Çin'den solunum cihazı bekliyor. Biz bu noktada üreteceğimiz tamamen yerli yandan kanallı mini blower komponenti ile solunum cihazı üretiminde önemli bir ihtiyacı karşılayacağız. Bu noktada gerekli Ar-Ge çalışmalarımızı tamamladık. İki hafta içerisinde geçmeyi planladığımız seri üretim sonrası haftada bin adet mini blower üreteceğiz. Bu süreçte üretim sektörüne destek olan ve virüse karışı mücadelede etkin görev yapan Belediye Başkanımız Utku Gümrükçü'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Solunum cihazlarıyla ilgili önemli gelişme: Mekanik sistem geliştirdiler

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Solunum cihazlarıyla ilgili önemli gelişme: Mekanik sistem geliştirdiler
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü Haber
Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim Haber
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı Haber
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı
Tüm dünya 'Aşı bulundu' haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi Haber
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
5 ilde 6 yerleşim yerinde koronavirüs karantinası sona erdi Haber
5 ilde 6 yerleşim yerinde koronavirüs karantinası sona erdi
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık 'yüksek ateş' değil Haber
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık "yüksek ateş" değil
MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis karıştı
MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis...
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir
Koronavirüsü yenen kadına, virüsten hayatını kaybeden oğlunun acı haberi verilemedi
Koronavirüsü yenen kadına, virüsten hayatını kaybeden oğlunun acı haberi verilemedi
'Karımla ilişkiye girdiler' diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı
"Karımla ilişkiye girdiler" diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye maske ve kolonya paketinden sürpriz mektup çıktı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye maske ve kolonya paketinden sürpriz mektup çıktı
Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu
Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu
İsimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
İsimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek
Şehirler arası yolculuk yasaklandı, 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
Şehirler arası yolculuk yasaklandı, 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ: Atiba ile 1 yıl daha devam etmeyi düşünüyoruz
Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ: Atiba ile 1 yıl daha devam etmeyi düşünüyoruz
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
IFAB, elle oynama kuralını değiştirdi
IFAB, elle oynama kuralını değiştirdi
Survivor'da bir ilk gerçekleşti! İki kadın yarışmacı sms oylamasında en fazla oyu aldı
Survivor'da bir ilk gerçekleşti! İki kadın yarışmacı sms oylamasında en fazla oyu aldı
Almanya'da dünyaca ünlü Profesör Sucharit Bhakdi, Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti
Almanya'da dünyaca ünlü Profesör Sucharit Bhakdi, Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti
Ronaldinho hapishaneden çıktı! Cezası ev hapsine çevrildi
Ronaldinho hapishaneden çıktı! Cezası ev hapsine çevrildi
Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı
Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı
Şarkıcı Güliz Ayla'dan karantinada direk dansı yaptı
Şarkıcı Güliz Ayla'dan karantinada direk dansı yaptı
Dr. Mehmet Öz'ün 'Karantinada ilişkiye girin' önerisi İrem Derici'ye soruldu
Dr. Mehmet Öz'ün "Karantinada ilişkiye girin" önerisi İrem Derici'ye soruldu
Korona denetimine takılan genç ceza kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum
Korona denetimine takılan genç ceza kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatan Kıvanç Tatlıtuğ'a zatürre teşhisi konuldu
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatan Kıvanç Tatlıtuğ'a zatürre teşhisi konuldu
Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek
Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz
'Gencim, kronik rahatsızlığım yok' demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
"Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
Başörtülü fizyetrapist, egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştırdı
Başörtülü fizyetrapist, egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Boris Johnson Mustafa Şentop Fahrettin Altun Alparslan Türkeş
Magazin Pınar Deniz Simge Sağın Esra Balamir Fahrettin Koca
Spor Bülent Uygun Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mart Ateş Wuhan Polis
Şu an buradasınız: Solunum cihazlarıyla ilgili önemli gelişme: Mekanik sistem geliştirdiler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 16:45:57. #1.15#
title