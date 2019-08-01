Soluk borusuna simit parçası kaçan kişi boğuldu

Antalya'da iş yerinde yediği simit parçası soluk borusuna kaçan kişi hayatını kaybetti.

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde emlak ve araç kiralama ofisi işleten Caner Kul (28), iş yerinde simit yediği sırada soluk borusuna simidin parçası kaçtı.

Yakınlarının ihbarıyla iş yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Kul, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kul'un cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: AA