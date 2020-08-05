SOLUK BORUSUNA HAMUR KAÇAN MUKADDES'İN BABASI: KIZIM İHMAL KURBANI OLDU HAKKARİ'de, gittiği özel kreşte soluk borusuna kaçan hamur nedeniyle 10 aydır hastanelerde yaşam mücadelesi veren Cevahir Mukaddes Akar'ın (7), ihmal kurbanı olduğu iddia ediliyor.

HAKKARİ'de, gittiği özel kreşte soluk borusuna kaçan hamur nedeniyle 10 aydır hastanelerde yaşam mücadelesi veren Cevahir Mukaddes Akar'ın (7), ihmal kurbanı olduğu iddia ediliyor. Van'da özel hastanede kızının Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisinin sürdüğünü anlatan Recep Akar, olayda ihmali olanlar hakkında şikayetçi olduğunu ve adli sürecin devam ettiğini söyledi.

Hakkari'de 12 Kasım 2019'da özel kreşe giden Mukaddes Akar'ın soluk borusuna hamur kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken minik Mukaddes, hemen Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların yaptığı ilk müdahalenin ardından Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mukaddes, burada 3 ay tedavi gördü. Mukaddes daha sonra Sağlık Bakanlığı'nca tahsis edilen ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada 4 ay tedavi gören minik Mukaddes, koronavirüs nedeniyle ambulans uçakla tekrar Van'a gönderildi. Ailesi tarafından Hakkari'ye götürülen ve bir süre burada tedavisi devam Akar, fenalaşınca tekrar Van'a özel bir hastaneye getirilerek Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

'KIZIM MUKADDES İHMAL KURBANI OLDU'

10 aylık tedavi süreci boyunca kızının yanında ayrılmadığını anlatan baba Recep Akar, doktorların verdiği bilgiye göre kızının ömür boyu yatalak halde yaşayacağını belirtti.

Kızı Mukaddes'in Hakkari'de gittiği bir kreşte ihmal kurbanı olduğunu ileri süren Akar, "Kızım oyun odasında çocuklarla oyun oynuyordu. Oyun hamuru mu diyeyim, simit mi diyeyim. Boğazına bir cisim takıldı. Kızım ömür boyu yatağa mahkum olarak yatalak kalacak. Doktorların deyişine göre bir ömür boyu yatalak kalacağı için hiç bir şekilde tedavisi yok. Sağ olsun daha önce Hakkari'de görev yapan Doç. Dr. Rahmi Özdemir vasıtasıyla Küba ile iletişime geçildi. Ancak Küba hiç bir şekilde kızımın tedavisini kabul etmedi.Yapılacak bir çarenin kalmadığını söylediler" dedi.

'KIZIM ÖMÜR BOYU YATAĞA BAĞLI YAŞAYACAK'

Kızının 10 aydır hastanelerde tedavi gördüğünü ifade eden baba Akar, "Kızımı ilk olarak Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürdüm, daha sonra Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada da 3 ay kaldıktan sonra AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Hakkari ve Van Sağlık Müdürlerinin girişimleri sonucu, Sağlık Bakanlığı'nca tahsis edilen ambulans uçakla, kızım Ankara Şehir Hastanesine sevki yapıldı. Burada 4 ay kaldıktan sonra koronavirüs salgını nedeniyle, doktorlar 'Çocuğunuza yapılacak bir şey yok. Bir ömür boyu yatalak kalacak' dedi. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın girişimleri sonucu tahsis edilen ambulans uçakla tekrar Van'a geldik. Van'dan sonra tekrardan Hakkari'ye götürdük. Hakkari'de 2 ay kaldıktan sonra kızım fenalaşınca Özel Lokman Hekim Hastanesine getirdik. Yaklaşık 10 aydır kızım yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Hiç bir şekilde konuşamıyor. Sadece kalbi çalışıyor. Bu da kreşin ihmali. Şu anda adli süreç devam etmektedir. Dava açtım. Şu an sonucunu bekliyoruz. İnşallah hak yerini bulur" diye konuştu.

'TELEFONLA KONUŞTU DİYE KIZIM ÖMÜR BOYU YATAĞA BAĞIMLI KALDI'

Akar, kızının boğazındaki cismin Hakkari'de çıkarıldığını söyleyerek, "Cisim soluk borusuna kaçmış. Nefes alamadığı için beynine oksijen gitmiyor. Burada bir ihmal var. Bir kreşte sertifikasız bir eleman çalıştırmak, sigortasız bir eleman çalıştırmak ve de dikkat ederseniz haberlerde de görüldüğü gibi kız telefonuyla konuşuyor. Kreş sahibi defalarca bize 'Telefonla kesinlikle içerde konuşmak yasaktır. Personelimizin telefonlarını biz alıp dolaba bırakıyoruz' diyordu. Telefon konuşmasından dolayı kızım ömür boyu yatağa bağlı kaldı. Özel Hastanede de Çocuk Doktorumuz Cemal Kayran kızıma çok iyi bir tedavi uyguluyor. Allah razı olsun kendisinden. Gerçekten hastalarıyla çok ilgileniyor. Hayatımda Yoğum Bakım'a olan hastasıyla yatıp kalkan bir doktor ilk defa gördüm. Kendisinden çok razıyım. Allah da ondan razı olsun. Tedavi sürecinde şu an ilerleme yok. Hep geriye doğru gidiyor" dedi.

Baba Akar, kızının 2 yıl önce doğum gününde çekilen videolorı her izlediğinde yüreğinin parçalandığını söyledi.

Kaynak: DHA