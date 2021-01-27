Soluğu Kaz Dağları'nda aldı! Derin Mermerci de 'köylü' oluyor
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Soluğu Kaz Dağları'nda aldı! Derin Mermerci de 'köylü' oluyor

27.01.2021 07:56 | Son Güncelleme: 27.01.2021 08:00
Soluğu Kaz Dağları'nda aldı! Derin Mermerci de 'köylü' oluyor

Pandemiyle birlikte doğayla iç içe olma arzusu her zamankinden daha fazla önem kazandı.

Pandemiyle birlikte doğayla iç içe olma arzusu her zamankinden daha fazla önem kazandı. Yazlarını Bodrum'da geçiren ünlü isimler, kış aylarında da rotayı Kuzey Ege'ye çevirdiler. Uzun zamandır ünlü isimlerin radarında olan Kaz Dağları ise muhteşem doğasıyla en çok tercih edilen yerlerin başında geliyor. En son Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un da Kaz Dağları'na ev yaptırmak istediğini ve bunun için arsa aldıklarını ilk ben yazmıştım hatırlarsanız...

Kaz Dağları'na gidip, kalbini orada bırakanlardan biri de Derin Mermerci oldu. Geçtiğimiz hafta Adatepe Köyü'ne giden Mermerci, köyün el değmemiş doğasına aşık olunca buraya yerleşmek için ilk adımı attı ve arsa aldı. Arsasının manzarasını takipçileriyle paylaşan Derin Mermerci'nin yeni kır evi için oldukça heyecanlandığını ve kızları Lal ve Mila'yı buraya getirmek için sabırsızlandığını öğrendim.

SAHTE TİKTOK HESABI

Sosyal medya dolandırıcılığı alıp başını gitti! Her gün gazetelerde, televizyonlarda yaşanan olayların mağdur ya da faillerini görüyoruz. Farklı farklı senaryolarla para isteyen ve maddi kazanç elde eden insanlar yaratıcılıkta sınır tanımıyor.

Son mağdurlarından biri de cemiyet hayatının ünlü ismi Hakan Sabancı olmuş. Adına sahte bir TikTok hesabı açan sosyal medya teröristi, dostlarını rahatsız edince Hakan Sabancı Instagram hesabında uyarı mesajı yayınlamak zorunda kalmış. "TikTok hesabım yok.

Dolandırıcılardan uzak durmanızı tavsiye ederim" diyen Sabancı'yı arayıp, bir mağduriyeti var mı diye sordum. Şimdilik bir sorun olmadığını esprili bir şekilde anlattı:

"Biri sizden para istiyorsa, o Hakan Sabancı değildir!" Haklı valla, ben de çok güldüm ama siz siz olun sosyal medya konusunda hızlı hareketlerde bulunmayın. İyice tartın, sonra karar verin.

İradesi sağlam

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, kış aylarında olmamıza rağmen spor konusunda sınır tanımıyor. Çanakkale Assos'taki yazlığında soğuk havaya rağmen denize giren Sadettin Bey, yaptığı ekstrem sporlarla tanınan Rus lider Putin'e meydan okur gibiydi.

Soğuğa aldırmadan denize giren Saran, vücut direncinin ne kadar yüksek olduğunu ispatladı. Saran'ın deniz keyfi aklıma rahmetli sanatçı Barış Manço'nun "Kara Sevda" şarkısını getirdi! "Dışarısı buz gibi lapa lapa kar var, benim içim yanıyor...

Eksi kırk derece soğuk suda bile yüzerim inan ki..." Kara sevda mı bilemem de, iradesi sağlam ve bünyesi sağlam gerçekten!

Şehnaz Tuna'dan yeni kitap

Klinik psikolog Şehnaz Tuna yeni kitabı "Anna Freud-Bakire Ölen Bir Anne" ile karşımızda. Gece hayatına bir döneme damga vuran Şamdan Bar'ı, merhum eşi Mehmet Tuna ile birlikte işleten Şehnaz Hanım, eğlence sektörüne ara vermiş ve tekrar eğitim hayatına geri dönmüştü.

Klinik psikolog olarak kariyerinde devam eden Şehnaz Tuna, ilk kitabı "Çapraz Hayatlar Düz Cevaplar" hayli ses getirmişti. İki yıl aradan sonra çıkardığı yeni kitabında, psikanalizin öncüsü Sigmund Freud'un kızı, kendisi de psikanalist olan Anna Freud'un hayatını anlatmış.

Kaynak: Hürriyet

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